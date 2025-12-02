  1. Inicio
Real España sorprende: Anuncia tercera salida en pleno torneo

La máquina informó sobre la baja de otro jugador en plena disputa del torneo de Liga Nacional.

  • 02 de diciembre de 2025 a las 13:47 -
Real España es cuarto en la tabla de posiciones en lo que va del Apertura 2025.
San Pedro Sula, Honduras.

El Real Club Deportivo Real España sorprendió la tarde de este martes 2 de diciembre tras anunciar la salida de uno de sus futbolistas en pleno Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Mediante comunicado oficial en sus diferentes redes sociales, la máquina notificó que no sigue en el equipo Maylor Núñez, quien se desempeña como lateral derecho.

Diario LA PRENSA conoció que fue el propio jugador hondureño el que pidió la rescisión de contrato debido a problemas personales. Asimismo, a Maylor le faltaba un año para culminar su contrato, pero ya es historia en el conjunto sampedrano.

Núñez llegó en diciembre del 2024 al Real España procedente del Olimpia, pero no pudo destacar debido a una lesión en su rodilla que lo marginó en el torneo Clausura y en el actual Apertura ha tenido poca participación.

Cabe recordar que con Maylor es el tercer jugador que se va del Real España en pleno Torneo Apertura ya que anteriormente se fueron Ever Alvarado y Brayan Moya.

Tras 19 jornadas disputadas, la máquina marcha en la cuarta posición con 28 puntos y su próximo juego será este fin de semana visitando a los Lobos de la UPNFM por el cierre de las vueltas regulares.

COMUNICADO DEL REAL ESPAÑA

"El Real España y el jugador Maylor Alberto Núñez Flores han llegado a un acuerdo mutuo acuerdo de rescisión de contrato. Le deseamos el mejor de los éxitos deportivos y personas a Maylor. Gracias por tu entrega y profesionalismo al club".

