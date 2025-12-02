Real España sorprende: Anuncia tercera salida en pleno torneo

San Pedro Sula, Honduras.

El Real Club Deportivo Real España sorprendió la tarde de este martes 2 de diciembre tras anunciar la salida de uno de sus futbolistas en pleno Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras. Mediante comunicado oficial en sus diferentes redes sociales, la máquina notificó que no sigue en el equipo Maylor Núñez, quien se desempeña como lateral derecho.

Diario LA PRENSA conoció que fue el propio jugador hondureño el que pidió la rescisión de contrato debido a problemas personales. Asimismo, a Maylor le faltaba un año para culminar su contrato, pero ya es historia en el conjunto sampedrano. Núñez llegó en diciembre del 2024 al Real España procedente del Olimpia, pero no pudo destacar debido a una lesión en su rodilla que lo marginó en el torneo Clausura y en el actual Apertura ha tenido poca participación.

Cabe recordar que con Maylor es el tercer jugador que se va del Real España en pleno Torneo Apertura ya que anteriormente se fueron Ever Alvarado y Brayan Moya. Tras 19 jornadas disputadas, la máquina marcha en la cuarta posición con 28 puntos y su próximo juego será este fin de semana visitando a los Lobos de la UPNFM por el cierre de las vueltas regulares.



COMUNICADO DEL REAL ESPAÑA