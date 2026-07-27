‘La Odisea’ se mantiene líder de taquilla durante dos semanas consecutivas

Madrid.

La película ‘La Odisea’, de Cristopher Nolan, se mantiene por segunda semana consecutiva como líder de taquilla y alcanza una recaudación de 639,6 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en uno de los estrenos con más éxito de 2026. La taquilla solo ha caído un 30 % respecto a la semana de su estreno -la mayoría de ‘blockbusters’ experimenta una caída del 50 %-, según el portal especializado Variety. Por otro lado, la producción ha superado ampliamente los anteriores estrenos de Nolan: ‘El caballero oscuro: La leyenda renace’ (249 millones de dólares), ‘El caballero oscuro’ (198 millones) y ‘Oppenheimer’ (180 millones).

#christophernolan #theodyssey #elenco ♬ Lofi/NightTempo/10 minutes(1463898) - nightbird_bgm @ibarrechejavier Sabía que estas decisiones de casting iban a dar de qué hablar, pero quería esperar a ver la película para entender qué pretendía Nolan. Creo haber entendido, igual meto mucho de mi propia interpretación porque también para eso está el cine, pero me parece un cast bien elegido para lo que (creo) la película quería comunicar. ¿A ustedes qué les pareció? #laodisea

Un fenómeno en IMAX La recaudación se reparte entre 286,3 millones de dólares en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y 353,2 en el resto de mercados, de acuerdo a los datos publicados en la web Box Office Mojo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La producción, basada en el poema épico atribuido a Homero, está protagonizada por Matt Damon en el papel de Ulises, rey de Ítaca, y narra su viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya. ‘La Odisea’: Nolan convierte el viaje del héroe en la monumental película del año Damon encabeza un gran reparto estelar que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo. ‘La Odisea’ ha sido todo un fenómeno en IMAX. Este fin de semana 48 millones de dólares proceden de cines con esta tecnología. Las entradas para las salas IMAX de 70 mm están prácticamente completas hasta septiembre en Estados Unidos y Canadá, según señala Variety.