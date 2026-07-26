Miss Universo 2026 ya tiene fecha para una histórica final en Puerto Rico

La cuenta regresiva para elegir a la mujer que llevará la corona universal ya comenzó. La gran final de Miss Universo 2026 se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (El Choliseo), en San Juan, Puerto Rico.

La organización dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, añadiendo que esta edición tendrá un significado especial al conmemorar el 75.º aniversario del certamen.

Como parte de esta celebración que reunirá a las mujeres más bellas y profesionales del mundo, la agenda será ampliada con actividades culturales, sociales y de promoción turística durante varias semanas.

Puerto Rico volverá a convertirse en el centro de atención del mundo de los concursos de belleza gracias a una sede que ya tiene experiencia organizando eventos internacionales de gran magnitud.

Antes de la noche final, las aspirantes desfilarán en el tradicional Show de Traje Nacional, previsto para el 21 de noviembre, y participarán en la competencia preliminar el 22 de noviembre, donde serán evaluadas en entrevista, traje de baño y vestido de gala, etapas decisivas para definir a las semifinalistas.

La actual soberana es la mexicana Fátima Bosch Fernández, quien conquistó la corona de Miss Universo 2025 tras imponerse en la final celebrada en Bangkok, Tailandia. Su triunfo marcó un momento histórico para México y ahora tendrá la responsabilidad de despedirse del título durante la gala en Puerto Rico, donde coronará a su sucesora frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

Entre las curiosidades de esta edición destaca que será la celebración oficial de las 75 ediciones de Miss Universo, uno de los concursos de belleza con mayor trayectoria a nivel internacional.

La organización también ha adelantado que la isla recibirá a las delegadas con una programación enfocada en mostrar su cultura, gastronomía y atractivos turísticos, reforzando el concepto de que el certamen trasciende la competencia para convertirse en una plataforma de intercambio cultural y promoción del liderazgo femenino.