Emma Roberts se casó con Cody John tras cuatro años de noviazgo

¡Emma Roberts y Cody John ya son esposos!
Roberts y John se dieron el "sí quiero" ante sus amigos y familiares más cercanos en una romántica ceremonia en Sun Valley, Idaho, el sábado, tras cuatro años de noviazgo, según fotos exclusivas obtenidas por Page Six.
Amigos y familiares cercanos asistieron a la boda, incluyendo a la tía de la actriz de "Nerve", Julia Roberts, una figura destacada en la industria cinematográfica.
Una fuente reveló en exclusiva a Page Six que la ceremonia tuvo lugar con una temperatura de 35 grados Celsius y duró aproximadamente 45 minutos.
Emma deslumbró con un vestido de novia blanco de gasa con una abertura lateral y una diadema a juego, mientras que el novio lució elegante con un esmoquin negro.
En las fotos que obtuvo el medio se puede apreciar a Emma caminando de la mano de su hijo Rhodes hacia el altar.
Antes de la boda, tres fuentes confirmaron a Page Six que Emma y John se casarían este fin de semana en una ceremonia íntima en la finca familiar de John.
La feliz pareja anunció su compromiso en julio de 2024.
Emma compartió la buena noticia con una publicación en Instagram donde aparece sonriendo y mostrando el gran diamante redondo en su mano izquierda.