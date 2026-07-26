Emma Roberts se casó con Cody John tras cuatro años de noviazgo

Estados Unidos.

¡Emma Roberts y Cody John ya son esposos!

Roberts y John se dieron el "sí quiero" ante sus amigos y familiares más cercanos en una romántica ceremonia en Sun Valley, Idaho, el sábado, tras cuatro años de noviazgo, según fotos exclusivas obtenidas por Page Six.

Amigos y familiares cercanos asistieron a la boda, incluyendo a la tía de la actriz de "Nerve", Julia Roberts, una figura destacada en la industria cinematográfica.

Una fuente reveló en exclusiva a Page Six que la ceremonia tuvo lugar con una temperatura de 35 grados Celsius y duró aproximadamente 45 minutos.

Emma deslumbró con un vestido de novia blanco de gasa con una abertura lateral y una diadema a juego, mientras que el novio lució elegante con un esmoquin negro.