Caso D4vd: su novia Celeste quedó embarazada y tuvo un aborto

Los Ángeles, Estados Unidos.

La adolescente hispana, encontrada muerta en el automóvil del cantante D4vd, había quedado embarazada y se sometió a un aborto, según se reveló en el cuarto día del proceso preliminar que definirá si el rapero enfrentará un juicio por el asesinato de la menor.

El artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 21 años, está acusado del homicidio de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, abuso sexual y mutilación de un cuerpo, en un caso que ha acaparado titulares internacionales.

La información fue obtenida por el análisis de cientos de fotos y mensajes de texto intercambiados entre D4vd y la joven.

El detective de la Policía de Los Ángeles Corey Farell detalló en un tribunal de Los Ángeles la presunta relación sexual entre el cantante y la adolescente, a la que conoció a través de internet cuando ella tenía tan solo 11 años y lo contacto como una admiradora.

En enero de 2024, el cantante y la menor intercambiaron mensajes sobre el posible embarazo de ella.

El artista le preguntó si el bebé era de él y después le preguntó cuándo iba a “hacerlo”, en referencia a un aborto, de acuerdo al testimonio del detective citado por Los Angeles Times.