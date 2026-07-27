Justicia aún no alcanza a los autores intelectuales del asesinato de René Altamirano

San Pedro Sula, Honduras

A seis meses del asesinato del abogado René Altamirano, la justicia únicamente ha alcanzado al autor material del crimen, mientras que los autores intelectuales aún no han sido identificados ni capturados. Entre las hipótesis que maneja la Policía está que el asesinato de Altamirano estaría relacionado con uno de los procesos legales que llevaba.

En ese expediente estarían involucrados dos grupos criminales y, según los análisis policiales, el profesional del Derecho habría sido víctima de una pugna entre ambas estructuras delictivas, que buscaban un desquite entre sí. La segunda hipótesis señala que la muerte del abogado podría estar vinculada con un caso en el que presuntamente habría cobrado una suma considerable de dinero sin haber realizado el trabajo para el que fue contratado. Esta versión corresponde a una línea de investigación policial y no ha sido confirmada judicialmente. René Altamirano fue asesinado el 6 de febrero de 2026 en una pulpería ubicada a media cuadra de su bufete, en la 14 calle, entre la 2 y 3 avenidas del barrio Medina, en San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 17 de marzo de 2026 fue capturado en El Progreso, Yoro, Franklin Eduardo Ramírez Majano, supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quien, según la Policía, le pagaron 50,000 lempiras por matar al abogado, lo que fortaleció la hipótesis de la existencia de autores intelectuales. Ramírez Majano fue identificado por testigos como el hombre que disparó contra Altamirano. Además, una línea de tiempo elaborada con videos documentó, paso a paso, el recorrido del sicario desde que salió de El Progreso hasta llegar al lugar donde fue asesinado el abogado en San Pedro Sula. Posteriormente, Franklin Eduardo Ramírez Majano aceptó su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado y fue condenado a 20 años de prisión, lo que reforzó la tesis de que detrás del asesinato existen autores intelectuales que todavía no han sido llevados ante la justicia.

Panteonero habría entregado el pago por el crimen

Las grabaciones muestran que el 6 de febrero el sicario llegó al barrio Medina acompañado de otro individuo; ambos se transportaban en motocicletas. Franklin Eduardo Ramírez Majano permaneció frente al despacho de Altamirano, mientras que el otro hombre esperó en una pulpería ubicada a media cuadra al este de la oficina del abogado. Los dos permanecieron en el lugar durante una hora y 15 minutos. Cuando Altamirano llegó, no ingresó de inmediato a su bufete, sino que se detuvo en la pulpería para realizar una compra. Según la investigación de la Policía, el individuo que permanecía en el establecimiento avisó a su cómplice, quien se acercó y le disparó.

De acuerdo con las autoridades, las cámaras de seguridad muestran que, tras cometer el asesinato, los dos hombres huyeron siguiendo la misma ruta hacia la colonia Brisas de El Salto, en El Progreso, donde posteriormente fue capturado Franklin Eduardo Ramírez Majano. Las investigaciones establecen que un cuidador de cementerio habría entregado el arma a Ramírez Majano, además de los 50,000 lempiras que recibió por cometer el crimen. Según la investigación, este panteonero fungió como intermediario entre Franklin Eduardo Ramírez Majano y las personas que ordenaron el asesinato.