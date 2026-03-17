Más de L50,000 habrían pagado por asesinar al abogado René Altamirano

Al sospechoso le decomisaron dos motocicletas y ropa que habría sido utilizada durante el crimen. De acuerdo con datos policiales, sería integrante de la MS-13. Según las primeras líneas de investigación, y de acuerdo con Ponce, al abogado le daban seguimiento desde hace un mes; además, habrían pagado más de 50,000 lempiras por asesinarlo.