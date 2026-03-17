Más de L50,000 habrían pagado por asesinar al abogado René Altamirano

Franklin Eduardo Ramírez Majano, de 23 años, fue detenido este martes en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro. Ramírez Majano es señalado como el presunto autor material del asesinato del reconocido abogado penalista René Altamirano Interiano.
Rolando Ponce, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), manifestó que existen suficientes medios probatorios que vinculan al sospechoso con la muerte del abogado. Ponce agregó que hay otras dos personas requeridas por este caso, entre ellas el autor intelectual, quien también habría contratado a un menor de edad.
También indicó que se habría planificado la muerte de otro abogado. En el caso de Altamirano, señaló que no se puede revelar la hipótesis debido a que las investigaciones continúan.
Al sospechoso le decomisaron dos motocicletas y ropa que habría sido utilizada durante el crimen. De acuerdo con datos policiales, sería integrante de la MS-13. Según las primeras líneas de investigación, y de acuerdo con Ponce, al abogado le daban seguimiento desde hace un mes; además, habrían pagado más de 50,000 lempiras por asesinarlo.
La detención fue ejecutada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula, en coordinación con la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI.
El fatídico suceso ocurrió el pasado 6 de febrero de 2026 en el populoso barrio Medina de San Pedro Sula.
De acuerdo con los reportes policiales, el profesional del derecho fue interceptado a plena luz del día por sujetos que se conducían en una motocicleta. Los sicarios le dispararon en reiteradas ocasiones a solo una cuadra de su bufete, ubicado en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida.
René Altamirano era un respetado abogado penalista con una amplia trayectoria en los tribunales de la zona norte del país.
Con la captura de Franklin Eduardo Ramírez, las autoridades esperan esclarecer no solo la ejecución material, sino también los móviles y posibles autores intelectuales que ordenaron la muerte del togado.
El detenido será puesto a la orden de los juzgados sampedranos para iniciar el proceso penal correspondiente.