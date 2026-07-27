Trump reconoce que le gustaría disponer de más armamento para la guerra de Irán

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este lunes que le gustaría disponer de más armamento para la guerra con Irán, aunque aseguró que el país cuenta con suficientes reservas de munición para mantener la ofensiva.

"Estamos en muy buena forma. Pero, para algunas de las cosas más sofisticadas, sin duda nos gustaría tener más", declaró a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de camino a Míchigan.

El mandatario afirmó que Estados Unidos dispone de "mucha munición" de distintos tipos, pero culpó a la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) de haber enviado demasiado armamento avanzado a Ucrania para la guerra con Rusia.