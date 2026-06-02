Artistas hondureños se unen para rendir tributo a Moisés Canelo y apoyar al CCI

La música hondureña se vestirá de gala el próximo 9 de julio con un concierto especial dedicado al maestro Moisés Canelo, una de las figuras más representativas de la canción nacional. La iniciativa, organizada por el Centro Cultural Infantil (CCI), busca reconocer la trayectoria del artista mientras impulsa una causa solidaria en favor de la institución. La actividad se realizará a las 6:00 de la tarde en las instalaciones del Centro Cultural Infantil y reunirá a una amplia selección de intérpretes y agrupaciones que han dejado huella en distintos géneros musicales del país.

Entre los artistas confirmados destacan: Oneyda de América, Jaleo, Ángel Ríos, Óscar Leonel; Celia Regalado, Misael Ortiz, Jasiel Henríquez, Peabody, Víctor de la Rosa y Abraham Sáenz, quienes compartirán escenario para rendir tributo al legado de Moisés Canelo. La velada también contará con la participación de agrupaciones emblemáticas como La Marimba Usula y Los Zorzales de Honduras, además de otros talentos nacionales que se han sumado a esta celebración artística. Más allá del homenaje, el evento tendrá un importante componente benéfico. El valor de la entrada será de 500 lempiras y la totalidad de los fondos recaudados será destinada al Centro Cultural Infantil, una institución que actualmente requiere respaldo para continuar desarrollando sus programas formativos y culturales. Durante décadas, el CCI ha desempeñado un papel fundamental en la formación artística de niños y jóvenes, convirtiéndose en un espacio donde numerosas generaciones han descubierto y fortalecido sus habilidades en distintas disciplinas culturales.