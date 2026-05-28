Honor por los 50 años de historia de la Media Maratón La Prensa-Gatorade

La emoción, la nostalgia y el orgullo deportivo se reunieron en una noche inolvidable durante la Cena de Honor de la 50 edición de la Media Maratón La Prensa-Gatorade, un evento que rindió homenaje a las figuras atléticas, instituciones y patrocinadores que han convertido esta competencia en las más emblemáticas de Honduras.
La velada inició con un emotivo mensaje de bienvenida en el que se recordó que la Media Maratón La Prensa-Gatorade no solo representa una competencia, sino también una tradición que ha unido generaciones de corredores, familias y aliados estratégicos en San Pedro Sula.
Posteriormente, se dio paso a uno de los momentos más especiales de la noche con la presentación de un corto documental producido por Guillermo Mahchi y editado por Leo Crespo, quienes lograron resumir medio siglo de recuerdos, victorias y emociones alrededor de la carrera.
El audiovisual permitió a los asistentes viajar en el tiempo, así como revivir y conocer grandes momentos que marcaron la historia del atletismo hondureño en un evento anual que ha trascendido fronteras.
La ceremonia continuó con la entrega del reconocimiento “Legado Fundador” al señor Adolfo Hung Pacheco, distinguido por ser una de las figuras que dieron origen a esta histórica competencia.
La entrega estuvo a cargo de la licenciada Lizza Bobadilla de Handal, Gerente de Captación de Audiencias de Grupo OPSA, quien destacó el valor de quienes soñaron con una carrera que hoy inspira a miles de hondureños.
Otro de los reconocimientos destacados fue “Espíritu Inquebrantable”, otorgado a Carlos Rapalo “Randu”, un corredor cuya constancia y amor por la Media Maratón La Prensa lo han convertido en símbolo de perseverancia. Luis Chinchilla, gerente de ventas de Procargne, fue el encargado de presentar este homenaje que emocionó a todos los asistentes.
Atletas destacados
La noche también recordó a grandes leyendas del atletismo nacional. Gina Coello, reconocida como la pionera del atletismo femenino hondureño y considerada la reina de la Maratón La Prensa gracias a sus siete títulos históricos, recibió un homenaje especial aunque no pudo asistir por motivos de fuerza mayor.
Asimismo, se reconoció la trayectoria internacional de Amado García, poseedor de cinco títulos y un récord histórico en la competencia, quien envió un mensaje en video agradeciendo el homenaje.
Uno de los momentos más emotivos se vivió con la entrega del reconocimiento “Atleta de todos los tiempos” a Santiago Fonseca, figura histórica del atletismo hondureño y referente en la modalidad de marcha.
La licenciada Victoria Franco, de Banpaís, destacó durante su intervención la disciplina y el legado deportivo de Fonseca, quien recibió una ovación de pie de parte de los presentes.
La gala también celebró a atletas que marcaron hitos recientes en la competencia. Aldy González fue reconocida por devolver el triunfo femenino hondureño a la Media Maratón después de 19 años, mientras que Gualberto Méndez recibió el reconocimiento “Orgullo Nacional en la Ruta” gracias a sus destacadas participaciones consecutivas en el podio.
De igual forma, Yessica Espinal fue homenajeada por imponer la mejor marca femenina hondureña en la historia de la competencia.
Reconocimientos especiales a labor social y fotografía
Otro homenaje especial de la noche fue para el atelta japonés Shin Fujiyama, quien recibió el reconocimiento “Legado de Oro: Compromiso con la Educación” por su impacto social y su compromiso con Honduras.
Además, el reconocido fotógrafo Max Lemus, fue distinguido por convertirse, a través de su lente, en la memoria visual de cinco décadas de emociones y triunfos de la Media Maratón La Prensa-Gatorade durante su rol como jefe de fotografía en este prestigioso medio de comunicación.
La Cena de Honor también destacó el papel fundamental de los patrocinadores y aliados estratégicos que han acompañado la carrera a lo largo de los años.
Empresas como Procargne, Banpaís, Aguazul, La Mundial, Total Tools y especialmente Gatorade fueron reconocidas por su respaldo constante al deporte nacional.
Durante 24 años, Gatorade ha acompañado cada edición de la competencia, fortaleciendo la cultura del atletismo y la hidratación deportiva en Honduras.
La ceremonia concluyó con un reconocimiento especial otorgado por la Federación Nacional de Atletismo de Honduras a la Media Maratón La Prensa-Gatorade por sus 50 años de aporte histórico al deporte nacional.
En las palabras de cierre se recordó que esta competencia es mucho más que récords y victorias: representa identidad nacional, disciplina y el poder del deporte para transformar generaciones enteras.