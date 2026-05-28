Honor por los 50 años de historia de la Media Maratón La Prensa-Gatorade

San Pedro Sula.

La emoción, la nostalgia y el orgullo deportivo se reunieron en una noche inolvidable durante la Cena de Honor de la 50 edición de la Media Maratón La Prensa-Gatorade, un evento que rindió homenaje a las figuras atléticas, instituciones y patrocinadores que han convertido esta competencia en las más emblemáticas de Honduras.

La velada inició con un emotivo mensaje de bienvenida en el que se recordó que la Media Maratón La Prensa-Gatorade no solo representa una competencia, sino también una tradición que ha unido generaciones de corredores, familias y aliados estratégicos en San Pedro Sula.

Posteriormente, se dio paso a uno de los momentos más especiales de la noche con la presentación de un corto documental producido por Guillermo Mahchi y editado por Leo Crespo, quienes lograron resumir medio siglo de recuerdos, victorias y emociones alrededor de la carrera.

El audiovisual permitió a los asistentes viajar en el tiempo, así como revivir y conocer grandes momentos que marcaron la historia del atletismo hondureño en un evento anual que ha trascendido fronteras.

La ceremonia continuó con la entrega del reconocimiento “Legado Fundador” al señor Adolfo Hung Pacheco, distinguido por ser una de las figuras que dieron origen a esta histórica competencia.

La entrega estuvo a cargo de la licenciada Lizza Bobadilla de Handal, Gerente de Captación de Audiencias de Grupo OPSA, quien destacó el valor de quienes soñaron con una carrera que hoy inspira a miles de hondureños.

Otro de los reconocimientos destacados fue “Espíritu Inquebrantable”, otorgado a Carlos Rapalo “Randu”, un corredor cuya constancia y amor por la Media Maratón La Prensa lo han convertido en símbolo de perseverancia. Luis Chinchilla, gerente de ventas de Procargne, fue el encargado de presentar este homenaje que emocionó a todos los asistentes.