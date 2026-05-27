Diario La Prensa celebra el Día del Periodista en SPS

Diario La Prensa celebró el Día del Periodista Hondureño con dos jornadas especiales dedicadas a reconocer la labor, compromiso y entrega de sus colaboradores en San Pedro Sula.
La convivencia inició con un almuerzo especial para el equipo periodístico, quienes disfrutaron de tacos mexicanos preparados por “Taquería Jasco”, un emprendimiento sampedrano que se sumó a la celebración.
Durante el encuentro también se desarrolló una ceremonia de reconocimientos para periodistas, fotógrafos, editores audiovisuales y colaboradores de distintas áreas del rotativo, destacando su esfuerzo diario dentro del ejercicio informativo.
Los galardones resaltaron “el esfuerzo, entrega, destacada productividad y compromiso con la verdad, que ha marcado la diferencia y honra la misión de informar a Honduras”.
Entre los homenajeados figuraron Kleymer Baquedano, de la Mesa de Valor Agregado; Carlos Molina, corresponsal en el Litoral Atlántico; así como Ariel Trigueros, Eleana Enamorado y Mario Sánchez, además de Kevin Menjívar, integrante de la Mesa Digital.
También fueron reconocidos Julio Pineda y Álex Paz, de Producción Audiovisual; Mavis Callejas, de Periodismo Audiovisual; Michell Midence, Community Manager; Jairo Martínez Garay, de Soft News; y Moisés Valenzuela, del área de Fotografía.
En el área deportiva, los reconocimientos fueron entregados a German Alvarado y Jafeth Barralaga, quienes forman parte de la cobertura y generación de contenido deportivo del medio.
Uno de los momentos más especiales de la jornada fue el tradicional corte de pastel, símbolo de fraternidad y celebración compartida entre los profesionales de la comunicación.
La celebración continuó al día siguiente con una salida recreativa organizada para el equipo de Redacción de Diario La Prensa, quienes visitaron las salas de Metrocinemas en Megamall, en la capital industrial.
Además de disfrutar de una función de cine, los asistentes aprovecharon la ocasión para salir de la rutina laboral y compartir un momento diferente acompañado de bocadillos y un ambiente relajado.
El Día del Periodista Hondureño se celebra cada 25 de mayo, una fecha instituida oficialmente el 30 de mayo de 1930 mediante un acuerdo emitido por el expresidente Vicente Mejía Colindres, con el propósito de reconocer la labor y el compromiso de quienes ejercen la comunicación en el país.