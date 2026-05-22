ACCS y empresarios impulsan alianza para el desarrollo social sostenible

La Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS) y representantes del empresariado nacional fortalecen una alianza estratégica orientada al desarrollo social sostenible mediante la gala “Noche Diplomática de las Culturas: Una Gala con Propósito”.

Con el respaldo de autoridades locales, el evento se celebrará el próximo 29 de mayo de 2026 en San Pedro Sula y reunirá a unos 300 líderes del sector empresarial, diplomático e institucional, con el objetivo de canalizar recursos y esfuerzos hacia iniciativas de transformación comunitaria y sostenibilidad en la zona norte del país.

De carácter estrictamente institucional y filantrópico, la actividad se desarrollará bajo un esquema de acceso exclusivo y no contempla la venta pública de boletos. Los fondos y recursos obtenidos mediante alianzas estratégicas serán destinados a fortalecer el trabajo de dos organizaciones que desarrollan programas enfocados en la niñez y la juventud, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.