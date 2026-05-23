III Recital de Autores Jóvenes reúne talento literario

El Club de Autores Jóvenes de la Escuela Internacional Sampedrana, en coordinación con la Red de Bibliotecas Públicas de Honduras, la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH) y con la colaboración de la Biblioteca Pública de Choloma, celebró el III Recital de Autores Jóvenes, un encuentro literario que continúa consolidándose como un espacio de expresión artística y promoción cultural para la niñez y juventud hondureña.
El recital reunió a estudiantes de diversos centros educativos de Choloma, Cortés, así como de Quimistán, Santa Bárbara, quienes participaron con la lectura de poemas, cuentos y discursos de su propia autoría. Las presentaciones destacaron por su creatividad, sensibilidad artística, pensamiento crítico y el interés de los jóvenes por la literatura.
Durante la jornada, el público también pudo disfrutar de lecturas poéticas, narrativa juvenil y presentaciones inspiradas en obras de la literatura universal, desarrolladas por estudiantes de programas avanzados de español.
La actividad fue reconocida por el entusiasmo y talento de los jóvenes escritores, así como por el compromiso de docentes, gestores culturales y promotores de lectura que respaldan iniciativas orientadas al fortalecimiento cultural y educativo de las nuevas generaciones.
Asimismo, el evento reafirmó la importancia de generar espacios donde la juventud pueda expresar sus ideas, emociones y visión del mundo a través de la escritura.
Con esta tercera edición, el Club de Autores Jóvenes fortalece su misión de fomentar la escritura creativa, el amor por la lectura y el desarrollo del pensamiento crítico, consolidando este recital como uno de los encuentros literarios juveniles más relevantes dentro del ámbito educativo y cultural hondureño.
El recital reunió a estudiantes de diversos centros educativos de Choloma, Cortés, así como de Quimistán, Santa Bárbara, quienes participaron con la lectura de poemas, cuentos y discursos de su propia autoría. Las presentaciones destacaron por su creatividad, sensibilidad artística, pensamiento crítico y el interés de los jóvenes por la literatura.
La actividad fue reconocida por el entusiasmo y talento de los jóvenes escritores, así como por el compromiso de docentes, gestores culturales y promotores de lectura que respaldan iniciativas orientadas al fortalecimiento cultural y educativo de las nuevas generaciones.
Durante la jornada, el público también pudo disfrutar de lecturas poéticas, narrativa juvenil y presentaciones inspiradas en obras de la literatura universal, desarrolladas por estudiantes de programas avanzados de español.
Asimismo, el evento reafirmó la importancia de generar espacios donde la juventud pueda expresar sus ideas, emociones y visión del mundo a través de la escritura.
Asimismo, el evento reafirmó la importancia de generar espacios donde la juventud pueda expresar sus ideas, emociones y visión del mundo a través de la escritura.
Con esta tercera edición, el Club de Autores Jóvenes fortalece su misión de fomentar la escritura creativa, el amor por la lectura y el desarrollo del pensamiento crítico, consolidando este recital como uno de los encuentros literarios juveniles más relevantes dentro del ámbito educativo y cultural hondureño.