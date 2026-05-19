El jueves 21 de mayo estrena la obra teatral “Cosas de papá y mamá”, en SPS

San Pedro Sula, Honduras

El Círculo Teatral Sampedrano (CTS) presentará a partir del jueves 21 de mayo, la obra “Cosas de papá y mamá”, en el Teatro José Francisco Saybe, donde las risas no faltarán. Esta obra original del dramaturgo español Alfonso Paso (1926-1978) es una entrañable comedia de enredos familiares, con un uso enriquecido del lenguaje y una puesta en escena atractiva.

“Cosas de papá y mamá” trata sobre dos adultos mayores que se conocen en un consultorio porque tienen achaques de toda índole; la mayoría provienen de sentirse solos, pero al conocerse se alegran tanto que los malestares desaparecen. Estos dos personajes, Elena y Leandro, buscarán ser felices aunque sus hijos se opongan a la idea de que estén juntos. Esta obra, que se realiza en tributo al centenario del nacimiento de Alfonso Paso, cuenta con un elenco experimentado: Carlos Carvajal (Dr. Bolt), Alba Luz Rogel (Elena), Mairin Ramírez (Luisa), Abel Fonseca (Leandro), José Alfredo Mayes (Julio), Monserrat González (Justina) y Nery Alberto Medina (Dr. Rodríguez), además de sus dos directores, Eduardo Torres y Oscar Barahona.