El jueves 21 de mayo estrena la obra teatral “Cosas de papá y mamá”, en SPS

El Círculo Teatral Sampedrano (CTS) presentará a partir del jueves 21 de mayo, la obra “Cosas de papá y mamá”, en el Teatro José Francisco Saybe, donde las risas no faltarán.
Esta obra original del dramaturgo español Alfonso Paso (1926-1978) es una entrañable comedia de enredos familiares, con un uso enriquecido del lenguaje y una puesta en escena atractiva.
“Cosas de papá y mamá” trata sobre dos adultos mayores que se conocen en un consultorio porque tienen achaques de toda índole; la mayoría provienen de sentirse solos, pero al conocerse se alegran tanto que los malestares desaparecen. Estos dos personajes, Elena y Leandro, buscarán ser felices aunque sus hijos se opongan a la idea de que estén juntos.
Esta obra, que se realiza en tributo al centenario del nacimiento de Alfonso Paso, cuenta con un elenco experimentado: Carlos Carvajal (Dr. Bolt), Alba Luz Rogel (Elena), Mairin Ramírez (Luisa), Abel Fonseca (Leandro), José Alfredo Mayes (Julio), Monserrat González (Justina) y Nery Alberto Medina (Dr. Rodríguez), además de sus dos directores, Eduardo Torres y Oscar Barahona.
Las funciones están programadas para los días jueves, viernes y sábado a las 8 p. m., y domingos a las 5 p. m., durante el resto de mayo, todo junio y cerrando el 19 de julio.
Recuerde que puede adquirir su boleto (200 lempiras) en el sitio web Círculo Teatral Sampedrano, así como en taquilla los días de presentación. Todos los jueves las entradas estarán al 2x1.