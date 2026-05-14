Emoción y solidaridad en el lanzamiento del Show Aéreo 2026 a beneficio de Fundación Ruth Paz

San Pedro Sula.

El cielo de la Capital Industrial volverá a llenarse de emoción, adrenalina y solidaridad con el lanzamiento oficial del Show Aéreo 2026 de la Base Aérea Armando Escalón Espinal, un evento que por años se ha convertido en una tradición que une historia, patriotismo y apoyo a las causas sociales en Honduras.

Organizado por la Fuerza Aérea Hondureña, este espectáculo reúne a miles de familias alrededor de impresionantes demostraciones aéreas, exhibiciones militares y actividades recreativas que fortalecen el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la población.

Durante el acto de lanzamiento, realizado el miércoles 13 de mayo en sus instalaciones, las autoridades destacaron que el Show Aéreo 2026 no solo busca sorprender con maniobras y aeronaves de alto nivel, sino también convertirse en una plataforma de esperanza para quienes más lo necesitan.

En esta ocasión, todo lo recaudado será destinado a beneficio de la Fundación Ruth Paz, una institución que brinda atención y apoyo médico a miles de hondureños de bajos recursos.

La presidenta de la junta directiva de la Fundación Ruth Paz, Mary Ann Kafati, expresó su emoción y agradecimiento hacia la Fuerza Aérea Hondureña por elegir a la institución como beneficiaria de esta edición.

También señaló que este gesto refleja no solo el compromiso de la institución militar con el país, sino también su sensibilidad humana y vocación de servicio hacia las familias más vulnerables.

“Nos honra profundamente formar parte de esta iniciativa que trasciende el espectáculo para convertirse en un acto de solidaridad y esperanza”, expresó durante su discurso. Asimismo, destacó que el impacto del evento permitirá seguir transformando vidas y llevando bienestar a muchos pacientes que requieren atención médica especializada.

Por su parte, el Teniente Coronel de Aviación Marvin Maldonado dio la bienvenida oficial al lanzamiento del evento y resaltó que el Show Aéreo 2026 será una verdadera fiesta familiar. El oficial enfatizó que la Fuerza Aérea Hondureña se siente orgullosa de combinar sus capacidades operativas y su cercanía con la población en favor de una causa solidaria que tendrá un impacto directo en la sociedad hondureña.