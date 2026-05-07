Proyecto Uremu busca llevar a 40 jóvenes músicos a Argentina

San Pedro Sula, Honduras

La música como herramienta de transformación social es el motor que impulsa desde hace más de una década a Proyecto Uremu, una iniciativa nacida en San Pedro Sula que trabaja con niños y jóvenes de comunidades vulnerables a través de la formación musical gratuita. Hoy, el proyecto se prepara para uno de los desafíos más importantes de su historia: llevar a más de 40 estudiantes a un intercambio cultural y artístico en Argentina. En entrevista con Marcela Fernández, fundadora y directora de Proyecto Uremu, la gestora cultural comparte cómo nació esta iniciativa, el impacto que la educación musical ha tenido en la vida de cientos de jóvenes y la importancia del concierto benéfico "El Príncipe y El Sol", homenaje a Luis Miguel y José José, cuya recaudación estará destinada a hacer realidad este viaje internacional que marcará un antes y un después para sus estudiantes.

1. Para quienes aún no conocen Proyecto Uremu, ¿cómo nace esta iniciativa y cuál es su misión en comunidades de San Pedro Sula? Proyecto Uremu nace hace más de 10 años en San Pedro Sula como una respuesta a la necesidad de brindar oportunidades reales a niños y jóvenes en contextos de alto riesgo. Surge desde la convicción de que la música puede ser una herramienta poderosa de transformación social. Nuestra misión es ofrecer formación musical gratuita y de calidad, fomentando valores, disciplina, autoestima y construcción de una cultura de paz en comunidades vulnerables. 2. ¿En qué consiste y qué significa para los +40 estudiantes esta oportunidad de intercambio musical en Argentina? Este intercambio consiste en un viaje a Argentina donde más de 40 estudiantes de Uremu participarán en conciertos, ensayos conjuntos y actividades formativas con jóvenes músicos locales en Buenos Aires. Se estarán realizando presentaciones en espacios culturales y educativos, promoviendo un intercambio artístico y humano. Para muchos de estos jóvenes, esta será la primera vez que viajan fuera del país e incluso la primera vez que se suben a un avión. Más allá de lo musical, representa una experiencia transformadora que amplía su visión de mundo, fortalece su confianza y les demuestra que sus sueños sí son posibles.





3. ¿Cómo puede la población apoyar concretamente esta causa y cuáles son las opciones disponibles para realizar donaciones? La población puede apoyar de diferentes maneras: realizando donaciones económicas a través de nuestras cuentas bancarias en Honduras, aportando mediante nuestra campaña en línea, o patrocinando parcial o totalmente a un estudiante. También pueden apoyar empresas a través de paquetes de patrocinio que incluyen visibilidad de marca y responsabilidad social. Las empresas también pueden sumarse a través de nuestros paquetes de patrocinio, que incluyen beneficios de visibilidad de marca y acciones de responsabilidad social, apoyando directamente el desarrollo artístico y humano de la niñez y juventud. Asimismo, invitamos a la comunidad a acompañarnos en nuestro concierto benéfico este 22 de mayo a las 7:00 p. m., en el Centro Cultural Sampedrano, donde presentaremos el concierto "El Príncipe y El Sol", un homenaje a Luis Miguel y José José. Todo lo recaudado será destinado al viaje musical de nuestros estudiantes a Argentina. 4. ¿En qué se utilizarán específicamente los fondos recaudados para este viaje internacional? Los fondos recaudados serán destinados principalmente a cubrir alojamiento, alimentación, transporte interno, camisetas, seguros de viaje y logística general para los +40 estudiantes y el equipo acompañante. Nuestro objetivo es garantizar un viaje seguro, digno y formativo para todos los participantes.





5. Más allá del viaje, ¿qué impacto tiene la educación musical en la vida de estos niños y adolescentes en zonas de alto riesgo? La educación musical en estos contextos va mucho más allá de aprender un instrumento. Se convierte en un espacio seguro donde los jóvenes desarrollan disciplina, trabajo en equipo, resiliencia y sentido de pertenencia. Muchos encuentran en la música una alternativa positiva frente a entornos de violencia, logrando cambiar el rumbo de sus vidas y proyectarse hacia un futuro con más oportunidades. 6. Para quienes no pueden aportar económicamente, ¿de qué otras formas pueden sumarse y contribuir a que este sueño se haga realidad? El apoyo no siempre es económico. Compartir nuestra campaña en redes sociales, recomendar el proyecto, invitar a otros a nuestros conciertos o simplemente hablar de lo que hacemos ya es una gran ayuda. La difusión es clave para que más personas conozcan la causa y se sumen.



