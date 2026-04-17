Ana Lucía Ruiz y el legado de la Academia de Bellas Artes de SPS

San Pedro Sula, Honduras

A punto de celebrar 55 años de trayectoria, la Academia de Bellas Artes de San Pedro Sula se consolida como uno de los pilares en la formación artística del país, dejando una huella profunda en generaciones de estudiantes que han encontrado en el arte un camino de expresión, disciplina y crecimiento personal. Fundada en 1971 por la visionaria Rosario Chávez McNab de Ruiz, la institución ha sabido evolucionar sin perder su esencia, adaptándose a los nuevos tiempos mientras mantiene vivo su compromiso con la excelencia. En esta conversación, su directora general, Ana Lucía Ruíz Chávez, comparte la historia, los retos y la visión que ha sostenido a la academia como un referente cultural en Honduras.

1.- La Academia de Bellas Artes está por cumplir 55 años, ¿cómo nace este proyecto y qué visión tenía su fundadora en ese momento? La ausencia de oportunidades para la educación artística que prevalecía en SPS, despierta en la señora Rosario de Ruiz (QDDG) la inquietud y el deseo de crear un centro de arte, en el cual la niñez y juventud contara con espacios apropiados para descubrir, cultivar y perfeccionar los talentos, complementando así los conocimientos de la educación convencional con una cultura artística enriquecedora del espíritu. Su visión era dar oportunidades de perfeccionar las diferentes disciplinas, con maestros especializados, fomentando así la cultura en nuestro país. 2.- Su madre, Rosario Chávez McNab de Ruiz, es considerada una pionera en la formación artística en San Pedro Sula. ¿Cómo describiría su legado y su influencia en la academia? Mi madre fue una mujer visionaria, emprendedora y valiente, y dio el ejemplo de perseverancia, aunque las cosas no eran tan fáciles en los años 70's. Fundó la ABA para que el arte fuera divulgado, apreciado y valorado en nuestro entorno. Su influencia es que las diferentes disciplinas del arte se divulgan con pasión y respeto. Y son apreciadas tanto por el practicante como por el espectador.





3.- ¿Cómo ha evolucionado la Academia de Bellas Artes desde su fundación en 1971 hasta hoy, especialmente en la formación de nuevas generaciones? Ha ido evolucionando paso a pasito con perseverancia y disciplina. Es admirable ver cómo madres llegan ahora con nietos y exalumnas que llegan con hijas e hijos buscando que sus descendientes vivan la emoción que ellas vivieron en esos años de formación; varios años de compañerismo, experiencias hermosas de aprendizaje en los salones de clases, como en presentaciones de danza, exposiciones de pintura y recitales de música, como también en intercambios culturales y en viajes a talleres y competencias nacionales e internacionales. 4.- A lo largo de estos años, ¿qué papel ha jugado la academia en el desarrollo cultural de San Pedro Sula y del país? Nuestra misión es "fomentar el arte en nuestro medio". Y es así, como hoy siguiendo el ejemplo de su espíritu pionero, se han fundado en nuestro país muchas academias dedicadas al arte. Nuestros egresados están fomentando las diferentes disciplinas hoy en día en sus centros de estudios, de trabajo o en sus propias instituciones. Gracias a Dios hemos sido ejemplo a seguir y la ABA es un semillero que fomenta el arte, de mucho orgullo para todo hondureño.

5.- Además de la formación en ballet, ¿qué otras disciplinas y oportunidades artísticas ofrece actualmente la academia a sus estudiantes? En el área de Danza: jazz, tap y flamenco, además del ballet. En el área de Música: piano, solfeo y guitarra. Pictórica: dibujo y pintura. Y contamos con karate también. ABA es una academia para todos: niñas, niños, jóvenes y adultos. “Para toda persona amante del arte".



