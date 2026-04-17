Ana Lucía Ruiz y el legado de la Academia de Bellas Artes de SPS

A punto de celebrar 55 años de trayectoria, la Academia de Bellas Artes de San Pedro Sula se consolida como uno de los pilares en la formación artística del país, dejando una huella profunda en generaciones de estudiantes que han encontrado en el arte un camino de expresión, disciplina y crecimiento personal.
Fundada en 1971 por la visionaria Rosario Chávez McNab de Ruiz, la institución ha sabido evolucionar sin perder su esencia, adaptándose a los nuevos tiempos mientras mantiene vivo su compromiso con la excelencia. En esta conversación, su directora general, Ana Lucía Ruíz Chávez, comparte la historia, los retos y la visión que ha sostenido a la academia como un referente cultural en Honduras.
1.- La Academia de Bellas Artes está por cumplir 55 años, ¿cómo nace este proyecto y qué visión tenía su fundadora en ese momento?
La ausencia de oportunidades para la educación artística que prevalecía en SPS, despierta en la señora Rosario de Ruiz (QDDG) la inquietud y el deseo de crear un centro de arte, en el cual la niñez y juventud contara con espacios apropiados para descubrir, cultivar y perfeccionar los talentos, complementando así los conocimientos de la educación convencional con una cultura artística enriquecedora del espíritu.
Su visión era dar oportunidades de perfeccionar las diferentes disciplinas, con maestros especializados, fomentando así la cultura en nuestro país.
2.- Su madre, Rosario Chávez McNab de Ruiz, es considerada una pionera en la formación artística en San Pedro Sula. ¿Cómo describiría su legado y su influencia en la academia?
Mi madre fue una mujer visionaria, emprendedora y valiente, y dio el ejemplo de perseverancia, aunque las cosas no eran tan fáciles en los años 70's. Fundó la ABA para que el arte fuera divulgado, apreciado y valorado en nuestro entorno. Su influencia es que las diferentes disciplinas del arte se divulgan con pasión y respeto. Y son apreciadas tanto por el practicante como por el espectador.
3.- ¿Cómo ha evolucionado la Academia de Bellas Artes desde su fundación en 1971 hasta hoy, especialmente en la formación de nuevas generaciones?
Ha ido evolucionando paso a pasito con perseverancia y disciplina. Es admirable ver cómo madres llegan ahora con nietos y exalumnas que llegan con hijas e hijos buscando que sus descendientes vivan la emoción que ellas vivieron en esos años de formación; varios años de compañerismo, experiencias hermosas de aprendizaje en los salones de clases, como en presentaciones de danza, exposiciones de pintura y recitales de música, como también en intercambios culturales y en viajes a talleres y competencias nacionales e internacionales.
4.- A lo largo de estos años, ¿qué papel ha jugado la academia en el desarrollo cultural de San Pedro Sula y del país?
Nuestra misión es "fomentar el arte en nuestro medio". Y es así, como hoy siguiendo el ejemplo de su espíritu pionero, se han fundado en nuestro país muchas academias dedicadas al arte.
Nuestros egresados están fomentando las diferentes disciplinas hoy en día en sus centros de estudios, de trabajo o en sus propias instituciones. Gracias a Dios hemos sido ejemplo a seguir y la ABA es un semillero que fomenta el arte, de mucho orgullo para todo hondureño.
5.- Además de la formación en ballet, ¿qué otras disciplinas y oportunidades artísticas ofrece actualmente la academia a sus estudiantes?
En el área de Danza: jazz, tap y flamenco, además del ballet. En el área de Música: piano, solfeo y guitarra. Pictórica: dibujo y pintura. Y contamos con karate también. ABA es una academia para todos: niñas, niños, jóvenes y adultos. “Para toda persona amante del arte".
6.- ¿Cuáles han sido los principales retos para mantener vigente una institución artística durante más de cinco décadas?
Adaptarnos a los cambios sin perder nuestra esencia, y sostener la calidad y la pasión por el arte a lo largo del tiempo. Manteniéndonos activos y actualizados.
7.- De cara a este 55 aniversario, ¿qué mensaje le gustaría compartir sobre la importancia del arte en la formación integral de la niñez y juventud?
Apostar por el arte es invertir en el futuro: forma individuos comprometidos con la sociedad. El arte es beneficioso e importantísimo en la educación convencional ya que desarrolla en la persona la creatividad, aumenta su autoestima; les permite comunicarse y expresar sus sentimientos y emociones, adquieren disciplina, aprenden a ser perseverantes, organizados con sus cosas y en sus tiempos, son respetuosos, decididos y practican la empatía.
Nuestra labor es formar y lograr que nuestros alumnos egresen preparados y con una experiencia que los induzca a buscar la excelencia y profesionalismo en todo lo que emprendan. Todos estamos comprometidos, tanto la familia como educadores debemos ocuparnos y apoyarles en sus actividades e inculcarles a encontrar sus talentos y que los practiquen con responsabilidad y pasión.
8.- ¿Cómo se adaptan hoy a los cambios en el interés de los jóvenes y a las nuevas formas de aprendizaje en disciplinas como la danza, la música y la pintura?
Nos adaptamos integrando metodologías actuales, tecnología y contenidos más dinámicos, sin perder la disciplina y la base artística que nos caracteriza, conociendo también los intereses y talentos de nuestros alumnos.
---"La preparación en la danza no tiene fin. El baile es movimiento, por lo tanto, el aprendizaje es para toda la vida", asegura Ruíz.
--- "No hay límite de edad para empezar a practicar danza o cualquier otra disciplina. Se puede empezar a cualquier edad", expresó la directora general de ABA.