Realizarán el Primer Festival Internacional de Literatura en el Atlántico

Omoa, Honduras

Impulsado por la Fundación Cultural Chifurnia en alianza con la Municipalidad de Omoa , el evento se desarrollará del 25 al 30 de mayo y reunirá a 10 autores internacionales y 8 hondureños en distintas actividades distribuidas entre San Pedro Sula, Choloma y la propia Omoa.

El litoral atlántico de Honduras se prepara para abrir un nuevo capítulo cultural con el lanzamiento del Primer Festival Internacional de Literatura en el Atlántico , una iniciativa que busca convertir la palabra en un puente entre comunidad, educación y desarrollo territorial.

La presentación oficial tuvo lugar en el Salón Principal de la municipalidad de Omoa, con la participación de autoridades educativas, representantes del sector empresarial y actores clave del ámbito cultural.

Durante el acto, el alcalde Ricardo Alvarado y el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Omoa, Javier Brocato, coincidieron en la necesidad de respaldar propuestas que fortalezcan la identidad cultural y posicionen al municipio como un destino que también apuesta por el arte y el pensamiento.

Por su parte, la directora del festival, Karen Ayala, destacó el alcance del proyecto y su enfoque inclusivo, al señalar que la programación ha sido diseñada para llegar tanto a centros educativos como a plazas, comercios y espacios públicos. “La literatura es una herramienta viva para activar el territorio, fortalecer la identidad local y generar nuevas dinámicas de encuentro entre ciudadanía, escuela y espacio público”, expresó.

El evento también servirá como plataforma para el diálogo cultural regional, promoviendo la interacción entre escritores, estudiantes y comunidades, en un formato que trasciende los escenarios tradicionales.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la intervención del escritor Julio Escoto, homenajeado de esta primera edición, quien subrayó el papel de la literatura en la construcción de una cultura de paz y valoró la articulación entre el sector público y las iniciativas culturales independientes.