El festival Centroamérica Cuenta impulsa talleres creativos en Panamá

Ciudad de Panamá

Esta será la segunda ocasión en que el país canalero funge como sede del evento, consolidando su papel como punto de encuentro para el intercambio cultural y el aprendizaje en diversas disciplinas artísticas y narrativas.

El festival Centroamérica Cuenta amplía su propuesta cultural en Panamá con una serie de talleres formativos que buscan impulsar el talento creativo en la región. La iniciativa se desarrollará del 18 al 23 de mayo en Colón y Ciudad de Panamá, en alianza con el Ministerio de Cultura de Panamá.

La programación de este año destaca por su diversidad temática, abarcando áreas como literatura, cine, periodismo, artes visuales y gastronomía. Los talleres están diseñados para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la conexión entre creadores de distintos países.

“Desde Centroamérica Cuenta, creemos firmemente en el fortalecimiento de capacidades locales de los países que nos acogen y de la región, en abrir nuevas conversaciones y conectar a creadores, profesionales y públicos diversos con algunas de las voces más relevantes del panorama cultural iberoamericano a partir de sus conocimientos y experiencias, y como parte de nuestro compromiso, buscamos dejar un legado en cada país que nos recibe como sede y eso es precisamente lo que buscamos con estos talleres y con esta nueva edición”, expresó Claudia Neira Bermúdez.

En total, se ofrecerán ocho propuestas formativas que combinan teoría y práctica. Entre ellas destaca la clase magistral “Raíces del mar: cocina con fuego y coco”, impartida por el chef José Lam en el Centro de Arte y Cultura de Colón, donde los participantes explorarán la identidad gastronómica afrocaribeña.

El taller propone un recorrido culinario a través del emblemático pescado en leche de coco, integrando técnicas tradicionales, ingredientes locales y una experiencia colectiva que culmina con la degustación de los platillos preparados.

En el campo audiovisual, el productor y guionista Patricio Saiz impartirá “Pitching para cine y series: el arte de contar y vender una historia”, un espacio enfocado en el desarrollo y presentación de proyectos narrativos ante la industria.

Durante tres sesiones, los asistentes aprenderán a estructurar propuestas persuasivas para atraer aliados, fondos o plataformas digitales, fortaleciendo así sus habilidades de comunicación en el ámbito audiovisual.

Asimismo, el escritor y guionista Santiago Roncagliolo ofrecerá la clase magistral “Del papel a la pantalla”, donde abordará el proceso de adaptación literaria al lenguaje cinematográfico, desde la selección de la obra hasta la construcción del guion.

El programa también incluye la participación del reconocido autor Junot Díaz, quien impartirá el taller “Worldbuilding: creación de mundos de ficción para literatura y pantallas”, enfocado en la construcción de universos narrativos complejos.