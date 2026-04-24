Ray Loriga será invitado de honor en la Feria del Libro de Honduras

La Feria del Libro que se celebrará este fin de semana en Tegucigalpa tendrá como invitado de honor al escritor español Ray Loriga, quien presentará su obra en un espacio de diálogo abierto con el público y abordará sus procesos creativos, así como su visión sobre la literatura, la escritura y el cine.
Ray Loriga dijo a EFE que llega por primera vez a Honduras con una agenda que incluye dos talleres de cuatro horas cada uno, centrados en la literatura y la novela, como invitado de honor del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), con el auspicio de la Embajada de España.
El escritor se mostró complacido por el interés que han despertado los talleres y foros que impartirá. En un principio se estimó la participación de 25 asistentes, pero se han recibido más de un centenar de solicitudes.
Loriga, nacido en Madrid en 1967, es novelista, guionista y director de cine, además de ser reconocido internacionalmente por una obra literaria traducida a 19 idiomas y valorada por la crítica.
En 2017 fue galardonado con el Premio Alfaguara de Novela por su obra ‘Rendición’.
Entre sus obras más destacadas figuran ‘Lo peor de todo’, ‘Héroes’, ‘Caídos del cielo’, ‘Tokio ya no nos quiere’ y ‘El hombre que inventó Manhattan’. A estas se suman colecciones de relatos como ‘Días extraños’, ‘Días aún más extraños’ y ‘Los oficiales y el destino de Cordelia’, además del ensayo ‘Sombrero y Mississippi’.
Un guion sobre John Lennon
Loriga señaló que lleva 40 años escribiendo y desarrollando sus propias aspiraciones, criterios y lecturas, “todos y todas de alguna manera relacionadas muy directamente con el mundo de la literatura, o bien con la docencia o con escritores”, experiencias que compartirá con los asistentes a los talleres y foros.
“No soy un escritor de género, con lo cual varía mucho de una novela a otra, desde la ciencia ficción a historias introspectivas de amor y desarrollo de la propia personalidad”, agregó.
También indicó que el último guion que ha escrito es para una película que “será rodada en Nueva York, en torno a la figura de John Lennon, pero desde un ángulo muy específico: el de una empleada doméstica de John Lennon, que da la casualidad que era española, gallega”.
El escritor señaló que, en lo que respecta al cine, actualmente solo trabaja como guionista, aunque ha dirigido dos películas.
Sobre su visita a Honduras, expresó además que la feria y los talleres le servirán para conocer “el pulso” de lo que se escribe en el país, donde espera que le recomienden autores que no conoce, “a lo mejor por mi propia incultura o por vivir tan lejano”.
De la Feria del Libro, Loriga espera que “llegue mucha gente” y que esta genere curiosidad por el mundo del libro, así como por “la pasión que es la lectura y la escritura, celebrando la pasión que nos une”.