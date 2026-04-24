Ray Loriga será invitado de honor en la Feria del Libro de Honduras

Tegucigalpa

La Feria del Libro que se celebrará este fin de semana en Tegucigalpa tendrá como invitado de honor al escritor español Ray Loriga, quien presentará su obra en un espacio de diálogo abierto con el público y abordará sus procesos creativos, así como su visión sobre la literatura, la escritura y el cine.

Ray Loriga dijo a EFE que llega por primera vez a Honduras con una agenda que incluye dos talleres de cuatro horas cada uno, centrados en la literatura y la novela, como invitado de honor del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), con el auspicio de la Embajada de España.

El escritor se mostró complacido por el interés que han despertado los talleres y foros que impartirá. En un principio se estimó la participación de 25 asistentes, pero se han recibido más de un centenar de solicitudes.

Loriga, nacido en Madrid en 1967, es novelista, guionista y director de cine, además de ser reconocido internacionalmente por una obra literaria traducida a 19 idiomas y valorada por la crítica.

En 2017 fue galardonado con el Premio Alfaguara de Novela por su obra ‘Rendición’.

Entre sus obras más destacadas figuran ‘Lo peor de todo’, ‘Héroes’, ‘Caídos del cielo’, ‘Tokio ya no nos quiere’ y ‘El hombre que inventó Manhattan’. A estas se suman colecciones de relatos como ‘Días extraños’, ‘Días aún más extraños’ y ‘Los oficiales y el destino de Cordelia’, además del ensayo ‘Sombrero y Mississippi’.