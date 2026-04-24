Policía confirma dos muertos en Cayo Rojo, cerca de la frontera con Nicaragua

OLANCHO, HONDURAS

La información preliminar ubica el suceso en el sector de Cayo Rojo, comunidad cercana al río Coco o Segovia, donde inicialmente circularon versiones sobre varias personas fallecidas.

Autoridades hondureñas mantienen en proceso de verificación un hecho violento reportado en una zona montañosa del municipio de Catacamas, departamento de Olancho, cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua.

No obstante, el director de comunicaciones de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos, informó que hasta el momento únicamente se ha confirmado la muerte de dos personas.

El funcionario indicó que las autoridades continúan recopilando datos en el lugar para determinar con precisión lo ocurrido y establecer si existen más víctimas.

Por su parte, el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, detalló que equipos policiales y personal del Ministerio Público se desplazaron hacia la zona para realizar las inspecciones correspondientes.

Según explicó, entre las diligencias en desarrollo se encuentra la identificación oficial de las personas fallecidas y la recopilación de evidencias en el sitio.

De acuerdo con los reportes preliminares, el caso podría estar relacionado con conflictos por la tenencia de tierras en ese sector del departamento de Olancho.

Agentes de seguridad permanecen en el área recabando testimonios e información que permita esclarecer las circunstancias del hecho. Las condiciones geográficas y el difícil acceso a la zona han retrasado la confirmación total de los detalles del incidente.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas podrían brindar un informe ampliado conforme avancen las investigaciones.