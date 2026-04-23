"Chago" Zúniga confirma por qué el gobierno de Bukele se quedó con su Prado

Luego de pasar su primer día en Honduras, Santiago Zúniga, conocido como el "Apóstol Chago" sigue dando de qué hablar tras pasar un trago amargo en el vecino país de El Salvador.
El "Apóstol Chago", recuperó su libertad el miércoles 22 de abril de 2026, tras permanecer más de dos meses detenido en El Salvador.
Santiago Zúniga fue capturado el 5 de febrero de 2026 en la frontera de El Amatillo. Las autoridades salvadoreñas lo acusaron del delito de Tráfico ilegal de personas.
A Zúniga se le señaló por intentar cruzar a El Salvador en una camioneta junto a una mujer (Lidia Sarahay Maldonado) y un menor de edad (16 años) que no contaba con la autorización legal de sus padres para salir de Honduras. Los reportes iniciales indicaron que el menor viajaba en la parte posterior del vehículo para evadir controles migratorios.
Zúniga no fue liverado por falta de pruebas, sino a través de un mecanismo legal.
Zúniga aceptó su responsabilidad y admitió los cargos imputados por la Fiscalía General de la República de El Salvador. Al someterse a este beneficio legal, se agilizó el cierre del caso a cambio de una condena que no implica cárcel (excarcelable).
Tras la audiencia el 22 de abril, fue trasladado a la frontera y entregado a las autoridades hondureñas. Se
le prohibió el ingreso a El Salvador por un periodo de tres años.
“Es triste estar encerrado en bartolina porque ahí no se tiene libertad para comer. Yo le voy a hablar claro, no me ha hecho falta comida, pero ¿de qué sirve si estás encerrado y no le sentís sabor a la comida?”, dijo Zúniga a medios locales.
Según relató Chago, lo dejaron "sin la Prado, sin teléfono y sin dinero”, al describir las condiciones en las que regresó a territorio hondureño luego de su detención.
El problema que presentó con la famosa Prado es que no está a su nombre, sino a nombre del anterior dueño.