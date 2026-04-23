En extinta secretaría de Planificación compraron 525 platos de comida a L230,000

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, denunció presuntas irregularidades en el manejo administrativo y financiero de la Secretaría de Planificación, eliminada por el actual gobierno, tras un proceso de revisión realizado en el marco del cierre de la institución. En entrevista con Radio Cadena Voces, Núñez reveló que entre los hallazgos más delicados figura la existencia de un supuesto sistema de espionaje digital dentro de la entidad. “Hemos descubierto que a nivel de redes había espionaje, es decir, que cada vez que alguien ponía una palabra clave, inmediatamente esa información caía a un servidor y sabían quién había puesto esa palabra”, afirmó.

El funcionario agregó que este mecanismo operaba de forma sistemática. “Había prácticamente un sistema de espionaje muy fuerte, habían call center ahí”, sostuvo, sin detallar aún el alcance total de la estructura detectada. En el ámbito financiero, Núñez cuestionó pagos elevados por concepto de alimentación, particularmente durante el mes de diciembre, los cuales no tendrían respaldo documental suficiente. Detalló que en un solo día se habría facturado la provisión de 175 desayunos, 175 almuerzos y 175 cenas, lo que representó un gasto superior a 230,000 lempiras, cada plato tuvo un precio superior a los 430 lempiras. “No sabemos si fue que fueron a regalar (comida) al Hospital Escuela o dónde lo dieron, pero no hay ningún tipo de respaldo, solo aparece la factura de alimentos”, expuso el comisionado.

Asimismo, denunció la existencia de una elevada cantidad de contratos por servicios profesionales. Según indicó, algunos corresponden a periodistas y otros a personas sin ese perfil, con montos que oscilan entre 27,000 y hasta 598,000 lempiras mensuales. La designada presidencial María Antonieta Mejía, al conocer los hallazgos, señaló que corresponde al Ministerio Público actuar ante las denuncias. “Se espera que el Ministerio Público haga lo propio. Ya existe una denuncia pública y que actúe de oficio”, expresó. Además, recalcó que la institución deberá realizar las investigaciones correspondientes.