OPS llama a confiar en vacunas mientras Honduras investiga las muertes de tres niñas

San Pedro Sula, Honduras.

En medio de la creciente preocupación y una caída en la confianza de muchos padres hacia la vacunación infantil en Honduras, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se refirió este jueves a los casos de las tres niñas que fallecieron tras recibir vacunas del esquema nacional de inmunización, hechos que permanecen bajo investigación. Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa desde Washington, D.C. en la víspera de la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, donde Diario LA PRENSA consultó sobre esta situación que ha generado preocupación en la población hondureña. El doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, informó que la organización está al tanto de los casos, tanto la oficina de país como a nivel regional, y que están brindando acompañamiento a las autoridades hondureñas. "Estamos enterados de esa situación, tanto la oficina de país de la OPS, como acá desde nivel regional, estamos dando apoyo en todas las acciones que se están desplegando. El mensaje más importante es que las vacunas siguen siendo muy seguras. Por algo han prevenido 154 millones de muertes en los últimos 50 años en el mundo y 15 millones de muertes en las Américas", dijo.

Salas explicó que, de acuerdo con los análisis preliminares, no se ha identificado ninguna irregularidad en relación con las dosis aplicadas ni evidencia de una relación causal entre la vacunación y los fallecimientos. No obstante, enfatizó que el proceso investigativo continúa conforme a los protocolos establecidos. “Esto no es algo nuevo. En la mayoría de los casos, cuando ocurre un evento tras la vacunación, no se trata de una relación causal, sino de una coincidencia en el tiempo”, precisó, al la vez que destacó la importancia de mantener la transparencia y una comunicación constante con la población durante todo el proceso. Por su parte, el doctor Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, expresó su solidaridad con las familias de las menores fallecidas y reiteró que todos los eventos que ocurren después de una vacunación, incluso aquellos que solo coinciden en el tiempo, son investigados bajo estrictos sistemas de vigilancia. Detalló que estos casos son notificados por los ministerios de salud y analizados mediante protocolos rigurosos, con el acompañamiento técnico de la OPS, con el fin de determinar con certeza si existe o no alguna relación con las vacunas. “Las investigaciones iniciales indican que no hay relación, pero se cumplirá con todo el protocolo para informar de manera transparente”, aseguró. En la misma línea, Santiago Cornejo, jefe de los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS, destacó que las vacunas adquiridas por Honduras a través de este mecanismo cumplen con estándares internacionales de calidad, seguridad y eficacia, lo que garantiza su confiabilidad.