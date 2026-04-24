Policía actualiza lista de los más buscados en Honduras e incluye a El Diablo

TEGUCIGALPA

De acuerdo con la publicación, Ferrera Rodas es señalado como líder del denominado Cartel del Diablo y figura en la lista con una recompensa de 300 mil lempiras para quien brinde información fidedigna que conduzca a su captura.

La Policía Nacional publicó una nueva actualización del afiche informativo de los criminales más buscados de Honduras con orden de captura vigente, en la que destaca la inclusión de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”.

En el primer lugar del listado continúa Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como “El Porky”, líder de la Mara Salvatrucha, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares.

Asimismo, aparece Rolando Josué Sánchez Salinas, con una recompensa de cinco millones de lempiras, así como Cristhian José Castillo Mercado, por quien se ofrece un millón de lempiras.

Otros nombres incluidos en el listado son Alexander Manuel Díaz Rodríguez, Carlos Arturo Ochoa Medina y Fabricio Jared Matute Cabrera, cada uno con recompensa de 500 mil lempiras.

Además, figuran Luis Gustavo Rivera Alvarado y Marlon Josué Lagos Suárez, ambos con recompensa de 300 mil lempiras, al igual que Ferrera Rodas.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con información sobre el paradero de estas personas, mediante la línea telefónica 9974-9737 o el correo electrónico masbuscados.dpi@policianacional.gob.hn.

Las autoridades señalan que toda denuncia será manejada de forma confidencial, como parte de las acciones orientadas a debilitar estructuras criminales y ejecutar capturas pendientes en distintas zonas del país.