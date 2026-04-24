Vehículo cae desde puente y deja personas heridas en Morocelí

Dos personas resultaron heridas la mañana de este viernes luego de que el vehículo en el que se transportaban se precipitara bajo el puente de Neteapa, en el municipio de Morocelí, en la carretera que conduce hacia Tegucigalpa.
De acuerdo con información preliminar, las víctimas —cuya identidad aún no ha sido establecida— se desplazaban a bordo de un pick-up cuando, por causas que todavía son objeto de investigación, el conductor perdió el control, provocando que el automotor cayera desde la estructura.
Tras el fuerte impacto, ambos ocupantes sufrieron diversas lesiones y fueron auxiliados por personas que se encontraban en la zona, así como por cuerpos de socorro que acudieron al lugar para brindar atención inmediata.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el estado de salud de los heridos ni las circunstancias exactas que originaron el accidente, por lo que se mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades.