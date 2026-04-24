Vehículo cae desde puente y deja personas heridas en Morocelí

Morocelí, El Paraíso.

Dos personas resultaron heridas la mañana de este viernes luego de que el vehículo en el que se transportaban se precipitara bajo el puente de Neteapa, en el municipio de Morocelí, en la carretera que conduce hacia Tegucigalpa.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas —cuya identidad aún no ha sido establecida— se desplazaban a bordo de un pick-up cuando, por causas que todavía son objeto de investigación, el conductor perdió el control, provocando que el automotor cayera desde la estructura.