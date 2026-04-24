  1. Inicio
  2. · Sucesos

Vehículo cae desde puente y deja personas heridas en Morocelí

El accidente ocurrió la mañana de este viernes cuando un pick-up se precipitó bajo el puente de Neteapa, en Morocelí

Vehículo cae desde puente y deja personas heridas en Morocelí

Dos personas resultaron heridas tras caer en pick-up desde el puente de Neteapa, en Morocelí, en la carretera hacia Tegucigalpa.
Morocelí, El Paraíso.

Dos personas resultaron heridas la mañana de este viernes luego de que el vehículo en el que se transportaban se precipitara bajo el puente de Neteapa, en el municipio de Morocelí, en la carretera que conduce hacia Tegucigalpa.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas —cuya identidad aún no ha sido establecida— se desplazaban a bordo de un pick-up cuando, por causas que todavía son objeto de investigación, el conductor perdió el control, provocando que el automotor cayera desde la estructura.

Capturan a hombre por delito de extorsión en Planes de Calpules, SPS

Tras el fuerte impacto, ambos ocupantes sufrieron diversas lesiones y fueron auxiliados por personas que se encontraban en la zona, así como por cuerpos de socorro que acudieron al lugar para brindar atención inmediata.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el estado de salud de los heridos ni las circunstancias exactas que originaron el accidente, por lo que se mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias