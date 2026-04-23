Capturan a hombre por delito de extorsión en Planes de Calpules, SPS

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional de Honduras logró la detención de un individuo que mantenía una orden de captura pendiente por el delito de extorsión.

El detenido, de 42 años de edad, originario y residente de San Pedro Sula, fue requerido por los agentes en la colonia Planes de Calpules, sector Satélite, tras un registro personal realizado durante labores de saturación policial en la zona.

De acuerdo con el informe oficial, los uniformados verificaron el Documento Nacional de Identificación (DNI) del ciudadano en el sistema policial NACMIS, el cual alertó que el sospechoso tenía vigente una orden de aprehensión por el delito de extorsión, por lo que se procedió de inmediato a su detención conforme a ley.

Posteriormente, el ahora detenido fue trasladado a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el sector de Calpules, donde se continuará con el procedimiento correspondiente y la elaboración del informe investigativo.

El imputado fue puesto a disposición de la fiscalía del Ministerio Público de Honduras, entidad que había solicitado su aprehensión.