Olimpia sonríe por tropiezo de Motagua y así va el descenso: tabla de posiciones Honduras

Olimpia y Real España fueron los grandes ganadores de la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 en lo que respecta a la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras después del tropiezo del Motagua ante Olancho FC.

El Ciclón Azul no fue capaz de ganar a los Potros y empató 0-0 en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas pese a jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre de más por la expulsión de Carlos Argueta en el minuto 50.

Javier López contó con toda su artillería, sin embargo no encontraron el gol ya que no estuvieron finos de cara a la portería de Gerson Argueta. De hecho, Olancho sometió al equipo capitalino por varios tramos del duelo.

Este empate permite a Motagua seguir en la cima de la tabla del campeonato con 36 unidades, pero apenas lo separa un punto de su más cercano perseguidor, el Olimpia que es segundo con 35 y Real España es tercero con 34.

Los Potros de Jhon Jairo López se mantienen en el cuarto puesto con 31 puntos, ya con su boleto a la triangular en sus manos.

En el quinto escalón con 27 unidades se encuentra el Marathón que se estanca tras la dolorosa derrota que sufrió en el Clásico contra el Olimpia en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. Los de Eduardo Espinel dieron un golpe de autoridad en el certamen.