Estudiantes sampedranos destacan en concurso de declamación

El arte de la palabra tomó protagonismo durante un destacado concurso de declamación escolar que reunió a jóvenes talentos de distintas instituciones educativas. El evento, realizado en las instalaciones de la Escuela Ovidio de Croly, se convirtió en un espacio de expresión, creatividad y formación cultural.

Un total de 16 escuelas participaron en esta competencia, logrando convocar a 78 estudiantes que, con entusiasmo y disciplina, subieron al escenario para demostrar sus habilidades en la declamación. Cada participante presentó piezas cargadas de emoción, abordando temas que iban desde el amor y la naturaleza hasta reflexiones sociales y culturales.

El ambiente estuvo marcado por la expectativa y el respeto hacia cada presentación. Docentes, padres de familia y compañeros de estudio acompañaron a los jóvenes, quienes, con voz firme y gestos expresivos, lograron captar la atención del público y del jurado calificador.

El jurado, conformado por expertos en literatura y educación, evaluó aspectos como la entonación, la dicción, la expresión corporal y la interpretación del texto. La competencia fue reñida, ya que muchos de los estudiantes mostraron un alto nivel de preparación y dominio escénico.

Además de promover el talento artístico, el concurso tuvo como objetivo fortalecer la confianza en los estudiantes, fomentar la lectura y desarrollar habilidades comunicativas. Actividades como esta refuerzan la importancia de la educación integral, donde el arte también ocupa un lugar fundamental.

Las autoridades de la institución anfitriona destacaron la participación activa de las escuelas y el compromiso de los docentes en la formación de sus alumnos. Asimismo, resaltaron que este tipo de eventos contribuye a crear espacios sanos de convivencia y aprendizaje.

Al finalizar la jornada, se realizó la premiación de los mejores exponentes, reconociendo su esfuerzo y dedicación. Sin duda, este concurso de declamación dejó una huella positiva en la comunidad educativa de San Pedro Sula, reafirmando el valor de la palabra como herramienta de expresión y transformación.