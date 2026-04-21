Padre del joven que murió embestido por rapidito en Villanueva: "Era mi único hijo"

Un trágico accidente vial cobró la vida de un joven de 20 años en el sector de Búfalo, Villanueva, Cortés, luego de ser atropellado por un bus rapidito de la ruta Potrerillos–San Pedro Sula.
La escena estuvo marcada por el dolor de sus padres, quienes al llegar al lugar se abalanzaron sobre el cuerpo sin vida de su hijo. “Era mi único hijo, mi consentido”, exclamó entre sollozos su padre, en un momento que conmovió a los presentes.
La víctima fue identificada como José Emanuel Torres, un obrero que se dirigía a su jornada laboral cuando ocurrió el fatal percance a la altura de la azucarera, según el reporte preliminar.
Testigos indicaron que el conductor del transporte colectivo intentó rebasar la fila de vehículos por la derecha, realizando una maniobra imprudente que desencadenó el accidente.
En su intento por avanzar, el rapidito no solo embistió al joven, sino que también impactó un puesto de venta de burritas, cuyo propietario logró salvarse de manera milagrosa.
El impacto fue de gran magnitud. El bus atropelló de frente a Torres y lo arrastró varios metros, dejándolo tendido sin vida a un costado de la carretera.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes sobre lo ocurrido.
El conductor del rapidito fue requerido en el sitio, mientras se realizan las diligencias para determinar su responsabilidad en el hecho.
Al llegar a la escena, los padres del joven no pudieron contener el dolor y, en medio de la desesperación, abrazaron el cuerpo de su hijo en plena calle, generando consternación entre quienes presenciaban el hecho.
Por su parte, el conductor, identificado como Héctor, aseguró que el accidente se produjo por una falla en los frenos del vehículo, lo que le impidió detenerse a tiempo. “Me salí de la línea blanca, me orillé, no me pude detener, el freno se me fue de un solo”, relató.
El chofer también expresó su pesar por lo ocurrido y pidió comprensión a los familiares del joven fallecido. “Me siento nervioso, asustado y apesarado porque no fue algo que yo quise hacer, me duele y espero que los familiares entiendan. Espero que algún día me lleguen a perdonar”, manifestó entre lágrimas.
Mientras el conductor fue trasladado a las autoridades para que responda por el hecho, el vendedor afectado rindió su declaración, y su esposa, que llegó temiendo lo peor, se tranquilizó al verlo con vida; entretanto, la familia de José Emanuel Torres permanece de luto, esperando que se haga justicia.