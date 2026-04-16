Desayuno de seniors 2026 crea recuerdos inolvidables en la Franciscan School

El espíritu de celebración y compañerismo marcó el reciente desayuno de seniors de la promoción 2026 del Franciscan School & Institute, un evento que reunió a estudiantes en una mañana cargada de emociones y significado.
Un total de 40 seniors y 44 juniors participaron en esta actividad especial celebrada en el Hotel Copantl, concebida como un espacio para fortalecer lazos y compartir experiencias en una etapa clave de su formación académica.
La jornada inició con palabras de bienvenida, seguidas de una oración, en coherencia con los valores católicos que caracterizan a la institución, dando un tono reflexivo y agradecido al encuentro.
Durante el evento, los estudiantes disfrutaron de un desayuno preparado especialmente para la ocasión, en un ambiente ameno que propició la convivencia y el intercambio de anécdotas.
Las conversaciones, las risas y los momentos compartidos evidenciaron la cercanía entre los jóvenes, quienes viven una de las etapas más memorables de sus vidas colegiales.
Además, la jornada incluyó la toma de fotografías, en las que capturaron recuerdos que quedarán como testimonio de esta generación que está por cerrar un ciclo importante.
El programa también contempló diversas actividades lúdicas, diseñadas para fomentar la integración y el trabajo en equipo, en los cuales generaron momentos de entretenimiento y camaradería.
Estas dinámicas permitieron a seniors y juniors interactuar de manera cercana, reforzando vínculos y consolidando amistades que trascienden el aula.
El desayuno se convirtió así en un espacio simbólico de transición, en el que los estudiantes comenzaron a despedirse de su vida escolar mientras proyectan su futuro académico.
La promoción 2026 se prepara ahora para su acto de graduación, que se celebrará el próximo martes 9 de junio en las instalaciones del centro educativo, en compañía de sus familias, mientras la esperada fiesta se realizará el 12 del mismo mes.
Este importante acontecimiento marcará el inicio de una nueva etapa, ya que los graduandos continuarán su formación en universidades nacionales e internacionales, donde llevarán consigo los valores y aprendizajes adquiridos en su paso por la institución.