Desayuno de seniors 2026 crea recuerdos inolvidables en la Franciscan School

San Pedro Sula, Honduras

Un total de 40 seniors y 44 juniors participaron en esta actividad especial celebrada en el Hotel Copantl, concebida como un espacio para fortalecer lazos y compartir experiencias en una etapa clave de su formación académica.

El espíritu de celebración y compañerismo marcó el reciente desayuno de seniors de la promoción 2026 del Franciscan School & Institute , un evento que reunió a estudiantes en una mañana cargada de emociones y significado.

La jornada inició con palabras de bienvenida, seguidas de una oración, en coherencia con los valores católicos que caracterizan a la institución, dando un tono reflexivo y agradecido al encuentro.

Durante el evento, los estudiantes disfrutaron de un desayuno preparado especialmente para la ocasión, en un ambiente ameno que propició la convivencia y el intercambio de anécdotas.

Las conversaciones, las risas y los momentos compartidos evidenciaron la cercanía entre los jóvenes, quienes viven una de las etapas más memorables de sus vidas colegiales.

Además, la jornada incluyó la toma de fotografías, en las que capturaron recuerdos que quedarán como testimonio de esta generación que está por cerrar un ciclo importante.

El programa también contempló diversas actividades lúdicas, diseñadas para fomentar la integración y el trabajo en equipo, en los cuales generaron momentos de entretenimiento y camaradería.

Estas dinámicas permitieron a seniors y juniors interactuar de manera cercana, reforzando vínculos y consolidando amistades que trascienden el aula.