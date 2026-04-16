Arbeloa fuera y Real Madrid sorprende con su reemplazo: Revuelo en redes

No es para menos. El técnico francés ha construido una trayectoria sólida, coronada con el título del Mundial de 2018 y una final en 2022 al frente de Selección de Francia. Su capacidad para gestionar vestuarios repletos de estrellas, mantener el equilibrio táctico y competir en escenarios de máxima presión lo colocan como un candidato de peso para asumir el reto blanco.