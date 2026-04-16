Arbeloa fuera y Real Madrid sorprende con su reemplazo: Revuelo en redes

Álvaro Arbeloa dice adiós al Real Madrid tras la dura eliminación del conjunto merengue en la Champions League a manos del Bayern Múnich.
Con la eliminación en Champions League ante el Bayern Múnich, el Real Madrid prepara una sacudida en la institución al estar en camino de completar su segunda temporada consecutiva sin títulos. El primer afectado sería Álvaro Arbeloa.
La etapa de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid estaría llegando a su final antes de lo previsto. Tras una temporada marcada por los malos resultados, la directiva merengue habría tomado la decisión de no continuar con el técnico de cara a la próxima campaña.
La eliminación en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich fue el golpe definitivo que terminó por sentenciar el proyecto.
A esto se suma la temprana caída en la Copa del Rey y un panorama muy complicado en LaLiga, donde el equipo prácticamente se ha quedado sin opciones al título.
Arbeloa, quien asumió el cargo en reemplazo de Xabi Alonso, no logró encontrar el rumbo de un equipo que nunca terminó de consolidarse ni en lo futbolístico ni en resultados.
La presión en el entorno blanco, sumada a las expectativas históricas del club, terminaron acelerando una decisión que ya se venía gestando desde hace semanas.
Según la prensa española, el presidente Florentino Pérez ya tendría en mente a su principal candidato para tomar las riendas del Real Madrid.
Según la prensa española, el presidente Florentino Pérez ya tendría en mente a su principal candidato para tomar las riendas del equipo: Didier Deschamps. El actual seleccionador de Francia pondrá fin a su ciclo tras la Copa del Mundo de 2026, luego de más de una década liderando a “Les Bleus”.
Deschamps llega con un currículum de peso. Fue campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022 con la selección francesa, además de haber tenido exitosas etapas en clubes como el AS Monaco, la Juventus y el Olympique de Marsella.
Su capacidad para gestionar vestuarios con grandes figuras es uno de los aspectos que más seduce en la cúpula madridista.
El nombre de Didier Deschamps ha comenzado a tomar fuerza en los despachos del Santiago Bernabéu como una de las principales opciones para liderar el próximo proyecto deportivo.
Según diversas informaciones que circulan en el entorno del club, el presidente Florentino Pérez valora seriamente la llegada del actual seleccionador de Francia como un perfil ideal para devolver la estabilidad y el carácter competitivo al equipo.
La experiencia de Deschamps al más alto nivel, tanto en clubes como en selecciones, es uno de los factores que más seducen a la directiva madridista.
No es para menos. El técnico francés ha construido una trayectoria sólida, coronada con el título del Mundial de 2018 y una final en 2022 al frente de Selección de Francia. Su capacidad para gestionar vestuarios repletos de estrellas, mantener el equilibrio táctico y competir en escenarios de máxima presión lo colocan como un candidato de peso para asumir el reto blanco.
En el Real Madrid consideran que, tras una campaña decepcionante en competiciones clave como la Champions League y la Copa del Rey, es necesario un cambio profundo en la dirección técnica. La figura de Deschamps encajaría en esa idea de reconstrucción, apostando por un entrenador con mano firme, experiencia internacional y una visión pragmática del juego.