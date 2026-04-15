Lista negra: Real Madrid no perdona y estos ochos jugadores se van tras la eliminación

Real Madrid le dijo adiós a la Champions League tras ser eliminado por el Bayern Múnich y se revela la lista de jugadores que se irían del club blanco.
El Real Madrid sumó su segundo año sin ganar un título y Florentino Pérez puede traer una renovación a la plantilla.
El Real Madrid quedó eliminado este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones con un gol del colombiano Luis Díaz para el empate del Bayern Múnich en el minuto 88 y otro de Michael Olise en el tiempo añadido para el 4-3, ambos después de la expulsión de Eduardo Camavinga.
Álvaro Arbeloa: El entrenador español, tras quedar fuera del Bayern Múnich, tiene claro que no continuará al mando del equipo. En España ya lo dan por hecho.
Salida: El Real Madrid llevará a cabo una limpieza importante; varios jugadores se irán y esta es la lista que ya se maneja.
David Alaba: En sus primeros años rindió, pero después las lesiones evitaron que tuviera regularidad. El equipo no lo renovará y se irá del Real Madrid.
Fran González: El guardameta, con Courtois y Lunin, no tiene minutos, así que su salida está asegurada.
Dani Carvajal: El capitán parece que no continuará y tendrá que buscarse la vida fuera del club, donde ha dejado todo.
Fuentes cercanas al entorno merengue señalan que la dirección deportiva busca rejuvenecer la plantilla, especialmente en posiciones clave como los laterales. En ese contexto, la situación de Carvajal genera dudas, no solo por su nivel en ciertos partidos importantes, sino también por las exigencias físicas que demanda la élite.
Ferland Mendy: Sus lesiones lo han opacado y su ciclo en Real Madrid llegaría a su final. Su entorno es consciente de que el escenario ha cambiado y que su futuro podría estar lejos del Santiago Bernabéu.
Eduardo Camavinga: Su rendimiento ha bajado mucho y el Real Madrid prefiere venderlo para obtener dinero por su traspaso.
Camavinga es señalado ya que fue expulsado en la vuelta de cuartos de final ante Champions League contra Bayern Múnich.
Franco Mastantuono: No es un jugador importante y una cesión para que gane más experiencia es necesaria para el argentino.
El futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid vuelve a estar en el aire. Tras varias temporadas marcadas por la irregularidad, la falta de continuidad y la fuerte competencia en el mediocampo, todo apunta a que el centrocampista español podría poner fin a su etapa en el conjunto blanco en el próximo mercado.
Desde su llegada al club, Ceballos fue considerado una apuesta de presente y futuro. Sin embargo, nunca logró asentarse como titular indiscutible. Entre lesiones, decisiones técnicas y la enorme exigencia del equipo, el andaluz ha tenido un rol secundario en la mayoría de campañas, lo que ha limitado su capacidad para mostrar todo su potencial.
El delantero Gonzalo García es uno de los jugadores que se irá del equipo blanco.
A pesar de su talento y proyección, Gonzalo García no ha logrado dar el salto definitivo al primer equipo. La fuerte competencia en la delantera del conjunto blanco y la exigencia del club han limitado sus oportunidades, obligándolo a mantenerse en un rol secundario dentro de la estructura deportiva.