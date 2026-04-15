Enfado en Real Madrid por lo que pasó vs Bayern; recibe burlas tras eliminación

Otros comentan: "Lo de Camavinga es un error absurdo, teniendo amarilla asume un riesgo innecesario. Pero lo del árbitro es de no estar a la altura de unos cuartos de Champions, no era consciente de que le estaba sacando la segunda. El Madrid cae de pie, llevando al límite a un equipazo como el Bayern. La derrota, por muy digna que sea, no debería tapar el trastazo que se lleva, queda sin opciones de título en abril".