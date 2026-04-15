Enfado en Real Madrid por lo que pasó vs Bayern; recibe burlas tras eliminación

Esto dicen los medios y periodistas luego de la eliminación del Real Madrid ante el Bayern.
Diario Sport: "El Bayern deja al Madrid en blanco y le despoja de su mística".
Diario AS tras la eliminación del Real Madrid: "Adiós honorable, árbitro infame".
La portada de AS: "Hasta que quiso el árbitro".
Mundo Deportivo: "El Real Madrid dice adiós a todo" y agregan 'Nadaplete' del Madrid y otra página en blanco de Mbappé".
Diario MARCA se limitó a titular: "¡Qué injusticia!".
"¡¡CAMAVINGA SE CARGÓ AL REAL MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE!!", expresan en Invictos.
"O hay milagro en la Liga, o el Real Madrid cerrará la temporada con ¡¡0 TÍTULOS!! conquistados".
"¡FINAL en MÚNICH! El Madrid no consigue remontar en el Allianz", expresa El Chiringuito.
Edu Aguirre en El Chiringuito: "ES UNA ROJA ABSURDA".
David Faitelson: "Olise, para cerrar la jornada y mandar al Madrid de “vacaciones"
ESPN: "EL REAL MADRID NO PUDO EN EL ALLIANZ Y SE QUEDÓ ELIMINADO ANTE EL BAYERN MÚNICH".
Cristóbal Soria se burla tras la eliminación: "Cerrado por vacaciones...Hasta la temporada que viene".
Josep Pedredol se mostró indignado: "Vaya expulsión. Madre mía. Así no se puede caer. Injusticia".
Tomás Roncero señala: "La decisión de Vincic es escandalosa. El árbitro ha decidido la eliminatoria".
Otros comentan: "Lo de Camavinga es un error absurdo, teniendo amarilla asume un riesgo innecesario. Pero lo del árbitro es de no estar a la altura de unos cuartos de Champions, no era consciente de que le estaba sacando la segunda. El Madrid cae de pie, llevando al límite a un equipazo como el Bayern. La derrota, por muy digna que sea, no debería tapar el trastazo que se lleva, queda sin opciones de título en abril".
Las burlas del Bayern tras eliminar al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions.
"Así bailamos a semifinales", publicaron también en sus redes sociales.
"El Bayern es cruel. Le hizo pensar al Real Madrid que podía gana la eliminatoria. Exhibición en el 2do tiempo del equipo de Kompany".
"Real Madrid y Barcelona han sido eliminados en los cuartos de final, en una misma temporada, por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la Copa de Europa".