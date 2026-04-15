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Enfado en Real Madrid por lo que pasó vs Bayern; recibe burlas tras eliminación

"Nadaplete": Molestia en Real Madrid y señalan polémica ante el Bayern; burlas y esto dicen tras eliminación en Champions.

Enfado en Real Madrid por lo que pasó vs Bayern; recibe burlas tras eliminación
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Esto dicen los medios y periodistas luego de la eliminación del Real Madrid ante el Bayern.
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Diario Sport: "El Bayern deja al Madrid en blanco y le despoja de su mística".
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Diario AS tras la eliminación del Real Madrid: "Adiós honorable, árbitro infame".
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La portada de AS: "Hasta que quiso el árbitro".
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Mundo Deportivo: "El Real Madrid dice adiós a todo" y agregan 'Nadaplete' del Madrid y otra página en blanco de Mbappé".
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Diario MARCA se limitó a titular: "¡Qué injusticia!".
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"¡¡CAMAVINGA SE CARGÓ AL REAL MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE!!", expresan en Invictos.
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"O hay milagro en la Liga, o el Real Madrid cerrará la temporada con ¡¡0 TÍTULOS!! conquistados".
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"¡FINAL en MÚNICH! El Madrid no consigue remontar en el Allianz", expresa El Chiringuito.
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Edu Aguirre en El Chiringuito: "ES UNA ROJA ABSURDA".
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David Faitelson: "Olise, para cerrar la jornada y mandar al Madrid de “vacaciones"
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ESPN: "EL REAL MADRID NO PUDO EN EL ALLIANZ Y SE QUEDÓ ELIMINADO ANTE EL BAYERN MÚNICH".
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Cristóbal Soria se burla tras la eliminación: "Cerrado por vacaciones...Hasta la temporada que viene".
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Josep Pedredol se mostró indignado: "Vaya expulsión. Madre mía. Así no se puede caer. Injusticia".
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Tomás Roncero señala: "La decisión de Vincic es escandalosa. El árbitro ha decidido la eliminatoria".
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Otros comentan: "Lo de Camavinga es un error absurdo, teniendo amarilla asume un riesgo innecesario. Pero lo del árbitro es de no estar a la altura de unos cuartos de Champions, no era consciente de que le estaba sacando la segunda. El Madrid cae de pie, llevando al límite a un equipazo como el Bayern. La derrota, por muy digna que sea, no debería tapar el trastazo que se lleva, queda sin opciones de título en abril".
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Las burlas del Bayern tras eliminar al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions.
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"Así bailamos a semifinales", publicaron también en sus redes sociales.
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"El Bayern es cruel. Le hizo pensar al Real Madrid que podía gana la eliminatoria. Exhibición en el 2do tiempo del equipo de Kompany".
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"Real Madrid y Barcelona han sido eliminados en los cuartos de final, en una misma temporada, por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la Copa de Europa".
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