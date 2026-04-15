Periodista hondureño sale a buscar tomas desde la montaña y termina mordido por serpiente

Una aventura en la montaña por parte del periodista hondureño Ronald Aguilar por poco termina en una tragedia.
El lunes 13 de abril, Ronald fue invitado por un amigo para subir una montaña de Taulabé, Comayagua. Tentado por la aventura y la posibilidad de sacar unas buenas tomas, Aguilar accedió sin imaginar que estaba a punto de sufrir el susto de su vida.
Cuando Ronald y su amigo estaban a unos cuatro kilómetros de la carretera CA-5, el comunicador sintió un piquete en la cabeza y en eso vio que le salía sangre.
Aguilar en un principio creyó que se había espinado, pero luego miró que una serpiente estaba en una rama y lo había atacado.
La preocupación de Ronald fue mayúscula porque le dijeron que el ataque venía de una barba amarilla. Un amigo lo llevó al hospital Santa Teresa de Comayagua y cuando estaba allá, él dijo que no tenía seguridad de cuál serpiente lo había atacado.
El amigo de Ronald le habló y le dijo que había matado la serpiente y llevó su cuerpo y ahí les dijeron que no era una barba amarilla.
Se trató de un Tamagás de pestaña (Bothriechis schlegelii), también conocida como víbora de pestañas o bocaracá, que es una serpiente venenosa de hábitos principalmente arbóreos que habita en las selvas húmedas de Honduras.
"Me asuste mucho, hermano, pero Dios es bueno y gracais adiós ya estoy bien", dijo Ronald Aguilar a Diario La Prensa.
Ronald es un joven comunicador social que vive en la comunidad de Bacadía, en Taulabé.
Es uno de los dueños de la página Bacadía y Más. Asegura que nunca había cubierto notas de serpientes.
Además de proyectar al mundo su comunidad, Ronald desarrolla su día a día con notas como esta en la Independencia 2025.
Este tipo de imágenes de un pequeño pescando, es otra de las imágenes que inmortaliza este joven comunicador que hace cuatro años ha creado un nombre en su comunidad.