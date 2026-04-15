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"No se asusten": Los últimos mensajes de Yessy antes de ser asesinada por su pareja

Yessy Carolina Maldonado, quien fue asesinada en Roatán, había subido una fotografía en donde alarmaba a sus seguidores proque mostraba su rostro golpeado

No se asusten: Los últimos mensajes de Yessy antes de ser asesinada por su pareja
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Fotos en vida de Yessy Karolina Maldonado Guillén, la joven que fue asesinada por su pareja en Roatán. Repasamos sus últimos mensajes y por qué apareció golpeada.
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Jovanni Luis Connor Rivers, la pareja de Yessy fue enviado a prisión por su crimen, el delito que se le imputa es parricidio.
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Yessy era muy activa en las redes sociales, dedicaban mensajes al amor, al desamor y a sus cinco hijos.
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Uno de los mensajes que más llamó la atención en sus redes sociales fue uno en el que se me veía con el rostro con moretones.
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Si bien la familia de Yessy ha dicho públicamente que Jovanni Luis Connor Rivers la golpeaba, ella subía muchos mensajes de amor y se supone que eran para él.

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En sus videos de Tiktok aseguraba que les gustaban "los hombres morenitos".
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Incluso el año pasado subió un video en el que aseguraba que se tatuaría su nombre.
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"Bastante loca como para tatuarme el nombre de él y decir que es el amor de mi vida", escribió.
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Bertha, su hermana, dijo a medios locales que ella le había pedido a Yessy que se alejara de ese hombre porque ya la había golpeado.
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"Yo le decía: Karol, dejá a ese hombre, te va a hacer algo, pensá en tus cinco hijos", relató.
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Yessy subió esta foto que alarmó a sus seguidores, en ella se le ve con un golpe en el ojo derecho.
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Yessy aclaró que se cayó de una moto. Cierto o no, la familia de Yessy denunció que este ya la había golpeado, pero no le tomaron la denuncia porque andaba en estado de ebriedad. "No se asusten, me caí de la moto", escribió en esa ocasión.
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Yessy fue encontrada muerta el lunes. El crimen se registró en la comunidad de Crawfish Rock, al norte de Roatán.
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Jovanni Luis Connor Rivers fue enviado a prisión el miércoles 14 de abril, un día después de haber sido capturado.
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