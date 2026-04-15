Giro inesperado: expareja sería quien atacó a Mari Medina y su empleada

El caso del asesinato de Mari Medina en Catacamas, Olancho, dio un giro inesperado luego de que autoridades señalaran que uno de los heridos no sería víctima, sino el presunto autor del crimen.
Según las investigaciones, la expareja de la comerciante sería el responsable intelectual y material del ataque armado ocurrido en su negocio.
En un primer momento, se informó que el ataque fue perpetrado por sujetos fuertemente armados que irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego contra las personas presentes.
No obstante, el subinspector Luis Rodas informó a LA PRENSA que, “según las investigaciones realizadas, la expareja sería el actor intelectual y material del hecho delictivo. Él se encuentra custodiado en un centro hospitalario. El móvil del hecho lo manejamos como crimen pasional”.
La expareja de la víctima y principal sospechoso fue identificada en redes sociales como Darwin Vásquez Oliva.
Por otro lado, las autoridades también indicaron que la actual pareja, quien fue señalada inicialmente como sospechosa, fue detenida para efectos de investigación, mientras se esclarecen los hechos.
En el lugar murió de forma inmediata Marilyn Medina, mientras que las otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial.
Entre los heridos se encontraba la expareja de Mari Medina, ahora señalada como el supuesto autor del crimen, además de Angie Yánez López, de 18 años de edad.
La joven Angie falleció este miércoles a causa de las heridas sufridas durante el ataque, elevando a dos el número de víctimas mortales.
De acuerdo con información preliminar, Angie Yánez López no fue ingresada al Hospital Escuela debido a la falta de cupo en el área de emergencias, lo que habría agravado su condición.
El caso continúa en investigación por parte de las autoridades, mientras la comunidad exige justicia por la muerte de ambas mujeres.
“Ella era muy querida; la gente la admiraba por su constante esfuerzo”, expresó uno de los allegados de Mari en redes sociales. Era madre de tres hijos y comerciante; los fines de semana se dedicaba a vender “pollos chucos”.