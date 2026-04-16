Christian Nodal pierde los derechos de su nombre y marca

México.

En medio del escándalo por el nuevo video musical de su sencillo ‘Un Vals’, por la modelo que tenía parecido con su ex Cazzu y su esposa Ángela Aguilar, el Christian Nodal salió a decir que él no es dueño ni de su nombre.

En un intento por deslindarse de la decisión que puso a la modelo en el video y que generó controversia, Nodal terminó compartiendo una verdad: Solo es dueño de su voz.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, escribió el compositor.