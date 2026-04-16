Poncho de Nigris confirma reality del Ring Royale

México.

El fenómeno del Ring Royale, evento creado por Poncho de Nigris, sigue dando de qué hablar. Luego del éxito obtenido, el influencer regiomontano ya barajea la opción de un reality “Ring Royale”, algo que podría ser confirmado próximamente.

Al término del Ring Royale 2026, muchos usuarios comenzaron a pedir a varios actores e influencers para participar en la próxima edición de este evento.

Algo que no se veía venir es que la dinámica podría ser totalmente diferente, ya que el propio Poncho de Nigris reveló la tarde de este miércoles 15 de abril que habrá un reality derivado de esta nueva marca.