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Poncho de Nigris confirma reality del Ring Royale

Poncho de Nigris confirmó un reality de su nueva marca Ring Royale

Poncho de Nigris confirma reality del Ring Royale

El influencer Poncho de Nigris.
México.

El fenómeno del Ring Royale, evento creado por Poncho de Nigris, sigue dando de qué hablar. Luego del éxito obtenido, el influencer regiomontano ya barajea la opción de un reality “Ring Royale”, algo que podría ser confirmado próximamente.

Al término del Ring Royale 2026, muchos usuarios comenzaron a pedir a varios actores e influencers para participar en la próxima edición de este evento.

Algo que no se veía venir es que la dinámica podría ser totalmente diferente, ya que el propio Poncho de Nigris reveló la tarde de este miércoles 15 de abril que habrá un reality derivado de esta nueva marca.

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"Ahora si comprobado, las grandes productoras como endemol y demás van a buscar buenos talentos y hacer realitys. Se viene el reality de RR. Es el momento de YouTube que se está comiendo a las televisoras y a todo el mercado. Se viene el reality de Ring Royale rumbo a la corona", dijo Poncho.

En comentarios la cosa está pareja, por un lado están los que apoyan la idea del regiomontano, pero también quienes no creen que pueda funcionar esta nueva producción.

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Redacción La Prensa
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