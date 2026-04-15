Soda Stereo "revive" a Gustavo Cerati con un avatar digital en la gira ‘Ecos’

Ciudad de México.

La ilusión de ver al cantautor Gustavo Cerati (1959–2014) en una presentación en vivo, junto con el bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti, podrá cumplirse gracias a 'Ecos', el nuevo espectáculo de Soda Stereo, que tendrá su primera fecha el próximo 14 de abril en Ciudad de México y contará con un avatar digital del argentino.

“Lo que más va a sorprender a los fans de Soda Stereo es que lograrán ver una presencia física de Gustavo sobre el escenario”, dijo Nicolás Bernaudo, quien, además de haber colaborado durante 14 años con Cerati, es uno de los referentes del diseño de experiencias audiovisuales en Argentina.

Este reencuentro con la banda, que marcó la historia del rock en español en la década de 1980, coincide con una tendencia en la industria del entretenimiento que apuesta por apelar a la nostalgia, un mecanismo que “está funcionando” para conectar con las “fibras más emotivas del público”, aseguró a EFE Bernaudo.

Además, explicó que revivir experiencias que marcaron a una generación puede despertar nuevas emociones en las siguientes, como ocurrió en el debut de la gira el pasado mes de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

“Iba el padre con el hijo, que nunca los vio (a Soda Stereo), pero que escuchó toda su vida en la casa y los dos se emocionaron de manera distinta. Eso es lo que nos está gustando y está pasando a nivel mundial: la emoción y los regresos”, resaltó.