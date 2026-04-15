CEO de Miss Universo dice que Fátima Bosch ha traído "frescura"

Miami, Estados Unidos

El director ejecutivo de la Organización Miss Universo (MUO), el panameño Ronald Day, afirma que la actual reina mexicana, Fátima Bosch, ha traído "frescura" y que habrá "nostalgia" y "sorpresas" en la edición del concurso de 2026 tras las controversias del certamen anterior. Day, quien este miércoles presenta en Miami 'El poder del enfoque', un libro que recoge su experiencia como inmigrante en Estados Unidos y ejecutivo de medios como Telemundo y Univision, respondió en una entrevista con EFE sobre cómo superó la polémica de Miss Universo, organización a la que él llegó en mayo de 2025.

"Yo recién estaba llegando a la organización. Sí te cuento que la Miss Universo actual, Fátima, tiene una frescura. Representa perfectamente lo que es una muchacha del día de hoy que habla, expresa lo que siente y eso también es parte de la evolución de cualquier organización", declaró el ejecutivo. El panameño aseveró que la mexicana "está haciendo un trabajo increíble y está visitando muchos países", además de revelar que este 2026, cuando el certamen cumple 75 años, será "un año tan especial" en el que la organización va a "estar trayendo nostalgia y muchas sorpresas". Tras la coronación el pasado 21 de noviembre de la representante de México, quien adquirió popularidad a nivel internacional por denunciar los insultos del entonces organizador del evento tailandés, Nawat Itsaragrisil, emergieron acusaciones de fraude por su elección, pero no se han constatado ante los tribunales. El director de MUO resaltó el fenómeno de Miss Universo como "algo increíble" al señalar la capacidad que tiene para reunir a amistades de diversas partes del mundo. "Cumplo 40 años de vivir aquí (en Estados Unidos). Una de las cosas que me hacía reunirme a mí con las amistades era, ese día era Miss Universo, y nos reuníamos 17 o 18 personas, unas amigas cocinaban, las otras traían esto y otros prestaban en su casa y hacíamos como una comunidad para ver", expresó.

Una carrera exitosa a base de esfuerzo