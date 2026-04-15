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Llega el avión Cazahuracanes a la isla de Roatán

El avión Cazahuracanes WC-130J Hércules aterrizó este miércoles en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán, para una jornada de aprendizaje y prevención. Esta aeronave vuela directamente al corazón de los huracanes para recolectar datos vitales en tiempo real

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 14:29 -
  • Carlos Molina
Llega el avión Cazahuracanes a la isla de Roatán

Autoridades de Copeco agradecieron el apoyo del personal del Centro de Huracanes de Miami, y de la oficina de predicción del tiempo de los Estados Unidos, por la información compartida durante al visita del avión Cazahuracanes.

 Foto: Cortesía
Roatan, Islas de la Bahía

El aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez de Roatán, Islas de la Bahía, fue sede de una visita histórica este miércoles con la llegada del WC-130J Hércules, la emblemática aeronave del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, conocida como "Cazahuracanes".

La tripulación del avión la compuso el personal del Centro de Huracanes de Miami, técnicos de la Oficina de Predicción del Tiempo de los Estados Unidos. Asimismo, soldados de la Fuerza Aérea estadounidense, y expertos que operan la aeronave al momento de ingresar al ojo de un huracán

El recibimiento reunió a autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), autoridades locales y estudiantes de la zona insular, quienes conocieron de cerca la tecnología que permite monitorear ciclones desde su interior.

Tecnología de punta en la predicción

Estas aeronaves son piezas clave durante la temporada ciclónica (junio-noviembre), ya que vuelan directamente al ojo de las tormentas para medir variables como presión, viento y temperatura.

La tecnología de radares y radiosondas integrada en estos aviones facilita el estudio estructural de las tormentas desde su centro. Esta capacidad es fundamental para optimizar la exactitud de las proyecciones meteorológicas generadas por las sedes nacionales y regionales del Centro Nacional de Huracanes".

Destacan visita

Reinaldo Sánchez, comisionado de Copeco, aseveró que, "este equipo nos trae información veraz y oportuna y le servirá a Cenaos para hacer mejores pronósticos. Estas son alianzas con Estados Unidos y la tecnología hace la diferencia, la explicación que nos dieron nos ayudará porque es un instrumento impresionante que permite tomar decisiones a tiempo".

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El emblemático Caza Huracanes del Centro de Huracanes de Miami, en su visita a Roatán. Esta aeronave es fundamental para recolectar datos críticos dentro del ojo de los ciclones.

El emblemático "Caza Huracanes" del Centro de Huracanes de Miami, en su visita a Roatán. Esta aeronave es fundamental para recolectar datos críticos dentro del ojo de los ciclones.

Mientras que Abrahán Manun, gerente de Certificación la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa), destacó que esta visita refuerza los protocolos de seguridad y alerta temprana, garantizando que el Caribe hondureño esté mejor preparado y comunicado ante cualquier emergencia climática.

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“Este tipo de visitas nos permite reforzar como aeropuerto, trabajando en conjunto a los organismos de apoyo, preparándonos desde las etapas de alerta temprana mediante la aplicación de procedimientos y directrices establecidos en los planes de emergencia, conforme a la normativa nacional de la AHAC y a los estándares internacionales de la OACI”, explicó Manun.

Por su parte, Jey Álamo, de la Oficina de Predicción del Tiempo, manifestó que la visita a Honduras contribuye con el beneficio de predecir a tiempo los huracanes ya sí salvar vidas.

"Estamos aquí para estrechar relaciones con Honduras y para crear conciencia y hacer preparativos de los ciclones tropicales en la región. Necesitamos se preparen para la temporada de huracanes que se avecina y compartimos información, puntualizó Alamo.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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