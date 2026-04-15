Llega el avión Cazahuracanes a la isla de Roatán

Roatan, Islas de la Bahía

El aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez de Roatán, Islas de la Bahía, fue sede de una visita histórica este miércoles con la llegada del WC-130J Hércules, la emblemática aeronave del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, conocida como "Cazahuracanes". La tripulación del avión la compuso el personal del Centro de Huracanes de Miami, técnicos de la Oficina de Predicción del Tiempo de los Estados Unidos. Asimismo, soldados de la Fuerza Aérea estadounidense, y expertos que operan la aeronave al momento de ingresar al ojo de un huracán El recibimiento reunió a autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), autoridades locales y estudiantes de la zona insular, quienes conocieron de cerca la tecnología que permite monitorear ciclones desde su interior.

Tecnología de punta en la predicción

Estas aeronaves son piezas clave durante la temporada ciclónica (junio-noviembre), ya que vuelan directamente al ojo de las tormentas para medir variables como presión, viento y temperatura. La tecnología de radares y radiosondas integrada en estos aviones facilita el estudio estructural de las tormentas desde su centro. Esta capacidad es fundamental para optimizar la exactitud de las proyecciones meteorológicas generadas por las sedes nacionales y regionales del Centro Nacional de Huracanes".

Destacan visita

Reinaldo Sánchez, comisionado de Copeco, aseveró que, "este equipo nos trae información veraz y oportuna y le servirá a Cenaos para hacer mejores pronósticos. Estas son alianzas con Estados Unidos y la tecnología hace la diferencia, la explicación que nos dieron nos ayudará porque es un instrumento impresionante que permite tomar decisiones a tiempo".

Mientras que Abrahán Manun, gerente de Certificación la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa), destacó que esta visita refuerza los protocolos de seguridad y alerta temprana, garantizando que el Caribe hondureño esté mejor preparado y comunicado ante cualquier emergencia climática.