Tomás Zambrano y encargada de negocios de USA dialogan sobre cooperación

TEGUCIGALPA

El encuentro tuvo como objetivo principal fortalecer las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos, así como afianzar los lazos de cooperación en áreas estratégicas.

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, sostuvo una reunión de cortesía con la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Colleen A. Hoey , y el oficial de política económica, Brendan McGovern.

De acuerdo con el titular del Legislativo, el Congreso Nacional mantiene una política de puertas abiertas orientada a la transparencia, el diálogo y la cooperación internacional.

Las autoridades legislativas destacaron que, desde el inicio de la actual administración, se han promovido acercamientos con diversas delegaciones diplomáticas y organismos internacionales.

Entre los países y bloques con los que se han sostenido reuniones figuran Italia, España, Israel y Corea del Sur, así como representantes de la Unión Europea.

La representación del Legislativo destacó que la visita de la delegación estadounidense se enmarca en esfuerzos por consolidar relaciones internacionales que impulsen la cooperación, la inversión y el desarrollo sostenible en Honduras.

Las autoridades del Congreso reiteraron su disposición de continuar fortaleciendo estos vínculos diplomáticos en beneficio del país.