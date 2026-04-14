Honduras y Estados Unidos refuerzan agenda de crecimiento económico

La designada presidencial Diana Baleska Herrera, quien también coordina el Plan Trifinio, sostuvo este martes un encuentro de trabajo con la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, para abordar una agenda enfocada en el fortalecimiento del crecimiento económico y la relación bilateral entre ambas naciones.
Durante la reunión se discutieron oportunidades de cooperación en áreas estratégicas como el desarrollo económico, la atracción de inversión y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de consolidar una agenda conjunta de beneficio mutuo.
La participación de Diana Baleska Herrera al frente del Plan Trifinio, que integra a Honduras, Guatemala y El Salvador, aportó una visión orientada al desarrollo territorial, la integración regional y la generación de oportunidades en zonas estratégicas del país.
Este encuentro se suma a una reciente reunión sostenida entre la diplomática estadounidense y la designada presidencial María Antonieta Mejía, lo que refleja el diálogo constante entre Honduras y Estados Unidos en temas clave para la estabilidad, la prosperidad y la seguridad regional.
Estados Unidos reiteró su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno hondureño para contribuir a un hemisferio más seguro, fuerte y próspero.