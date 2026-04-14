  1. Inicio
  2. · Honduras

Honduras y Estados Unidos refuerzan agenda de crecimiento económico

Honduras y Estados Unidos sostuvieron un encuentro para fortalecer la cooperación bilateral y promover el crecimiento económico, inversión y desarrollo institucional conjunto.

Honduras y Estados Unidos refuerzan agenda de crecimiento económico

La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, junto a la designada presidencial Diana Baleska Herrera durante un encuentro oficial.
Tegucigalpa, Honduras

La designada presidencial Diana Baleska Herrera, quien también coordina el Plan Trifinio, sostuvo este martes un encuentro de trabajo con la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, para abordar una agenda enfocada en el fortalecimiento del crecimiento económico y la relación bilateral entre ambas naciones.

La encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, y la designada presidencial Diana Baleska Herrera.

La encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, y la designada presidencial Diana Baleska Herrera.

Durante la reunión se discutieron oportunidades de cooperación en áreas estratégicas como el desarrollo económico, la atracción de inversión y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de consolidar una agenda conjunta de beneficio mutuo.

La participación de Diana Baleska Herrera al frente del Plan Trifinio, que integra a Honduras, Guatemala y El Salvador, aportó una visión orientada al desarrollo territorial, la integración regional y la generación de oportunidades en zonas estratégicas del país.

Este encuentro se suma a una reciente reunión sostenida entre la diplomática estadounidense y la designada presidencial María Antonieta Mejía, lo que refleja el diálogo constante entre Honduras y Estados Unidos en temas clave para la estabilidad, la prosperidad y la seguridad regional.

Estados Unidos reiteró su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno hondureño para contribuir a un hemisferio más seguro, fuerte y próspero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias