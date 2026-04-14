Honduras y Estados Unidos refuerzan agenda de crecimiento económico

Tegucigalpa, Honduras

La designada presidencial Diana Baleska Herrera , quien también coordina el Plan Trifinio, sostuvo este martes un encuentro de trabajo con la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey , para abordar una agenda enfocada en el fortalecimiento del crecimiento económico y la relación bilateral entre ambas naciones.

Durante la reunión se discutieron oportunidades de cooperación en áreas estratégicas como el desarrollo económico, la atracción de inversión y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de consolidar una agenda conjunta de beneficio mutuo.

La participación de Diana Baleska Herrera al frente del Plan Trifinio, que integra a Honduras, Guatemala y El Salvador, aportó una visión orientada al desarrollo territorial, la integración regional y la generación de oportunidades en zonas estratégicas del país.

Este encuentro se suma a una reciente reunión sostenida entre la diplomática estadounidense y la designada presidencial María Antonieta Mejía, lo que refleja el diálogo constante entre Honduras y Estados Unidos en temas clave para la estabilidad, la prosperidad y la seguridad regional.

Estados Unidos reiteró su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno hondureño para contribuir a un hemisferio más seguro, fuerte y próspero.