Maribel Guardia es cuestionada tras promoción publicitaria

La actriz Maribel Guardia está en medio de una nueva polémica porque es señalada de promocionar en sus redes sociales sueros vitaminas que presuntamente son relacionados con ocho muertes.
Especialmente en su cuenta en Instagram la actriz de la película “La pura” (1994) compartió videos para hablar de la “sueroterapia”; sin embargo, la famosa nacionalizada mexicana ya borró la evidencia, razón por la que también es expuesta.
El conflicto acerca de los sueros vitaminados se inició porque hace unos días la Secretaría de Salud dio a conocer que hubo una crisis sanitaria en Hermosillo, Sonora, porque 10 personas tuvieron problemas después de que se los aplicaron.
Las autoridades sanitarias investigan el caso en el que ahora se ve involucrada Maribel Guardia por la promoción que realizaba acerca de los sueros vitaminados. Hay varias líneas de investigación y la principal es acerca de la posible presencia de un contaminante bacteriano. La investigación gira en torno a un establecimiento, pero el médico responsable está prófugo de la justicia.
Lo cierto es que Maribel Guardia no tenía relación con dicho establecimiento, ya que los sueros vitaminados que llegó a recomendar eran de otro lugar, pero la crisis de salud en Sonora hizo que en redes sociales resurgieran sus videos mediante los que expresa que se trataba de “una ayudadita”.