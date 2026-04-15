Maribel Guardia es cuestionada tras promoción publicitaria

México.

La actriz Maribel Guardia está en medio de una nueva polémica porque es señalada de promocionar en sus redes sociales sueros vitaminas que presuntamente son relacionados con ocho muertes.

Especialmente en su cuenta en Instagram la actriz de la película “La pura” (1994) compartió videos para hablar de la “sueroterapia”; sin embargo, la famosa nacionalizada mexicana ya borró la evidencia, razón por la que también es expuesta.

El conflicto acerca de los sueros vitaminados se inició porque hace unos días la Secretaría de Salud dio a conocer que hubo una crisis sanitaria en Hermosillo, Sonora, porque 10 personas tuvieron problemas después de que se los aplicaron.