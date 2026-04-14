Nostálgico reencuentro entre Selena Gomez y Demi Lovato tras casi una década

Selena Gomez y Demi Lovato desataron la nostalgia de miles de fans que crecieron viendo a ambas estrellas de Disney Channel. Las artistas se reencontraron públicamente durante el concierto inaugural de la gira It’s Not That Deep Tour de Lovato, realizado el 13 de abril de 2026 en el Kia Center de Orlando, Florida.

La presencia de Gomez en el evento marcó su primera aparición pública junto a Lovato en casi una década. Además de asistir al espectáculo, la cantante compartió varias fotografías en sus redes sociales que evidenciaron entusiasmo y apoyo a su coestrella de Programa de Protección para Princesas.

“Estoy en lágrimas... este fue, sin duda, uno de los mejores shows. ¿Y la voz? Impresionada”, escribió en su publicación de Instagram. Gomez también compartió más instastories con imágenes del concierto y una captura en la que ambas aparecen abrazándose en backstage.

La historia entre Gomez y Lovato se remonta a sus primeros años como actrices infantiles en Barney & Friends, a inicios de los años 2000. Poco a poco, ambas fortalecieron su amistad mientras desarrollaban sus carreras en Disney Channel, donde destacaron como estrellas adolescentes.

Luego, ambas coprotagonizaron la comedia familiar Programa de protección para princesas. Durante una entrevista de 2010, Lovato recordó que era difícil interpretar escenas de conflicto con Gomez pues nunca”se habían peleado antes. “Nunca nos tratamos de esa forma. Pero al mismo tiempo, fue divertido”, expresó.

Con el paso del tiempo, la relación se fue enfriando. Los primeros rumores de distanciamiento surgieron poco después, cuando Lovato respondió a una pregunta sobre Gomez con la frase “Pregúntale a Taylor”, en referencia a la amistad de Gomez con Taylor Swift.

En 2020, Lovato confirmó públicamente que ya no eran cercanas. En una entrevista con Harper’s Bazaar afirmó: “Ya no somos amigas”, aunque también dejó en claro que no existía resentimiento: “Siempre tendré amor por ella y le deseo a todo el mundo nada más que lo mejor”.

Ese mismo año, una fuente aseguró a ese medio que no había conflicto entre ambas, pero tampoco tenían un vínculo activo. “No hay ningún problema con Selena ni animosidad. Simplemente ya no son amigas en este momento”.

Antes del reciente encuentro en Orlando, la última aparición pública destacada de ambas ocurrió en 2017, durante los InStyle Awards, donde posaron juntas en la alfombra roja.

En los últimos años, sin embargo, se registraron señales de acercamiento. En 2025, Gomez comentó en el pódcast Therapuss que era positivo ver a sus antiguos compañeros de Disney —incluida Lovato— desarrollarse en sus carreras. Ese mismo año, la intérprete de “Skyscraper” calificó ese gesto como “realmente, realmente dulce” en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Asimismo, la vocalista felicitó a Gomez por su matrimonio con Benny Blanco. “No podría estar más feliz por ella. Solo le deseo lo mejor”, dijo.

Tras su reunión en el concierto de Orlando, Demi Lovato y Selena Gomez volvieron a seguirse mutuamente en Instagram.