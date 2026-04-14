Taylor Swift, la artista favorita en los American Music Awards 2026

Estados Unidos.

La superestrella Taylor Swift se perfila como la gran favorita de los American Music Awards 2026 al encabezar la lista de nominaciones con ocho menciones, reafirmando su estatus como la artista más premiada en la historia de estos galardones.

De cara a la ceremonia, la cantante competirá en las categorías más importantes como Artista del Año y Álbum del Año por The Life of a Showgirl, además de Canción del Año, Mejor Canción Pop y Mejor Video Musical por "The Fate of Ophelia".

También figura en la categoría de Canción del Verano con "Elizabeth Taylor", tema que ha impulsado como uno de los sencillos clave de su más reciente etapa musical.

Con 40 premios AMAs en su trayectoria, Swift parte como la gran favorita para ampliar su récord histórico en una edición que promete ser especialmente competitiva.