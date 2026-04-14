Taylor Swift, la artista favorita en los American Music Awards 2026

La superestrella Taylor Swift se perfila como la gran favorita de los American Music Awards 2026 al encabezar la lista de nominaciones con ocho menciones, reafirmando su estatus como la artista más premiada en la historia de estos galardones.
De cara a la ceremonia, la cantante competirá en las categorías más importantes como Artista del Año y Álbum del Año por The Life of a Showgirl, además de Canción del Año, Mejor Canción Pop y Mejor Video Musical por "The Fate of Ophelia".
También figura en la categoría de Canción del Verano con "Elizabeth Taylor", tema que ha impulsado como uno de los sencillos clave de su más reciente etapa musical.
Con 40 premios AMAs en su trayectoria, Swift parte como la gran favorita para ampliar su récord histórico en una edición que promete ser especialmente competitiva.
Muy cerca en la contienda aparecen Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombr y Morgan Wallen, quienes suman siete nominaciones cada uno, consolidándose como algunos de los nombres más fuertes del momento.
Por su parte, Lady Gaga y Alex Warren obtuvieron seis menciones, mientras que figuras como Bruno Mars, Cardi B y Tate McRae destacan con cuatro nominaciones dentro de una lista diversa que refleja el alcance global de la industria musical.
Entre las sorpresas, las voces de Huntr/X del proyecto KPop Demon Hunters lograron sus primeras nominaciones en categorías como Canción del Año, Mejor Interpretación Vocal y Mejor Canción Pop por Golden, marcando su irrupción en la escena internacional.
La categoría de Artista del Año reúne a figuras de primer nivel como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Harry Styles, Justin Bieber y BTS, lo que anticipa una competencia reñida entre algunos de los artistas más influyentes del panorama internacional.
Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la incorporación de once nuevas categorías, entre ellas Mejor Canción Retro, Mejor Interpretación Vocal y una serie de premios a artistas revelación en géneros como pop, country, hip-hop, latino y rock/alternativo.
La ceremonia se celebrará el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será conducida por Queen Latifah, en la que será la 52ª entrega de estos premios creados por Dick Clark Productions.