Ninel Conde es hospitalizada de emergencia

Ninel Conde llegó al hospital debido a un parásito llamado entamoeba que le afectó el intestino y también tuvo rotavirus, que es un virus que provoca fiebre, vómitos y diarrea por días consecutivos, según la información de Mayo Clinic, suele transmitirse a través de las heces fecales o vía oral y regularmente en primavera e invierno.
La actriz destacó que los síntomas de la enfermedad comenzaron cuando se encontraba en Aspen, Colorado, en Estados Unidos, donde le cuestionaron si viajó recientemente a Sudamérica porque es donde suelen presentarse más casos. Sin embargo, recordó que solamente estuvo trabajando en la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cabron*s?” junto a Laura Flores y Yahir, y tuvieron presentaciones en diferentes ciudades de México.
“Se me bajaron las defensas y me agarró un parásito que se llama entamoeba y aparte un virus que se llama rotavirus, de la entamoeba me decían en Estados Unidos: '¿Fue a Sudamérica? Porque allá es más común’ y les dije: ‘No, nada más hice una gira de no sé cuántas ciudades y comíamos lo que se podía en la noche’”, dijo Ninel Conde.
Ninel Conde ya se encuentra estable de salud, pero pasó un gran susto pues tenía fuertes dolores en el estómago y escalofríos, lo que derivó que acudiera al hospital, donde le hicieron los estudios correspondientes y le dieron medicamentos.