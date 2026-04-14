Ninel Conde es hospitalizada de emergencia

México.

Ninel Conde llegó al hospital debido a un parásito llamado entamoeba que le afectó el intestino y también tuvo rotavirus, que es un virus que provoca fiebre, vómitos y diarrea por días consecutivos, según la información de Mayo Clinic, suele transmitirse a través de las heces fecales o vía oral y regularmente en primavera e invierno.

La actriz destacó que los síntomas de la enfermedad comenzaron cuando se encontraba en Aspen, Colorado, en Estados Unidos, donde le cuestionaron si viajó recientemente a Sudamérica porque es donde suelen presentarse más casos. Sin embargo, recordó que solamente estuvo trabajando en la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cabron*s?” junto a Laura Flores y Yahir, y tuvieron presentaciones en diferentes ciudades de México.