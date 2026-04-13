Aylin Mujica se va de Telemundo y regresa a Televisa

Tras años vinculada a Telemundo con series y reality shows como La casa de los famosos y Velvet, el nuevo imperio, Aylín Mujica da el salto a TelevisaUnivision.

"Me da muchísima satisfacción regresar a Televisa, que fue mi primera casa, y muy contenta con lo que vengo a hacer, muy comprometida", expresó la actriz cubana sin ahondar en detalles en una reciente entrevista con el reportero mexicano Eden Dorantes.

Fue en 2020 con Como tú no hay dos cuando Mujica participó por última vez en una producción de TelevisaUnivision. ¿Será que la veremos pronto de nuevo en un melodrama mexicano?

El productor José Alberto Castro mostró a través de las redes sociales un primer vistazo a su nueva telenovela, Tierra de amor y coraje, cuyas grabaciones transcurren en Arizona, Estados Unidos.

Sofía Castro, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Marcos son los protagonistas de esta historia que llegará próximamente a Univision.

"Entre paisajes imponentes y secuencias desafiantes, seguimos grabando cuidando cada detalle para contar esta gran historia", escribió Castro desde su perfil de Instagram.

Sobre ella

Cuando tenía ocho años y al sentir gran pasión por el baile, Aylin Mujica estudió danza folclórica, ballet clásico, coreografía y música en la Escuela Nacional de Ballet en su país natal. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Al cumplir 18 años ingresó al Instituto Superior de Artes donde estudió Arte Dramático y posteriormente estudió en la Escuela Internacional de Cine en La Habana, Cuba. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

El año 1992, Aylín Mujica deja Cuba y viaja a México para enrumbar su camino en el mundo del entretenimiento y empezó desde abajo. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Los primeros trabajos que obtuvo fueron como modelo de comerciales de televisión, así como de videoclips para algunos artistas. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Debido al atractivo físico que tenía fue invitada a posar desnuda para la revista española Interviú, así como la revista H para Hombres. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Para el año 2006, Aylín Mujica entra a trabajar a Telemundo en diversas telenovelas como “Marina” (2006), “Niños ricos, pobres padres” (2009), “Aurora” (2010), “Corazón valiente” (2012) y “Los miserables” (2014).

Para 2018, aparece en Univision por primera vez en la telenovela “La bella y las bestias”. Destaca por sus papeles como villana. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."