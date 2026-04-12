J Balvin y Ryan Castro anuncian 'Omerta', su álbum en conjunto

Después de meses de pistas, apariciones conjuntas y lanzamientos musicales, J Balvin y Ryan Castro han puesto por fin nombre y forma a lo que muchos ya intuían: Omerta, su primer álbum colaborativo, verá la luz el próximo 7 de mayo.

El anuncio ha llegado este 8 de abril con la publicación de un vídeo en redes sociales. Balvin y Castro han apostado por un despliegue con tintes cinematográficos.

Trajes elegantes, códigos y una estética que se nutre del universo del cine de mafia son elementos característicos de esta nueva etapa que ambos llevan tiempo creando. Además, en el vídeo cuentan con la participación de Sofía Vergara, Eladio Carrión y el director Marlon Moreno.

En su origen, la palabra hace referencia al código de silencio asociado a la mafia italiana. Aquí, Omerta habla de lealtad, de respeto, de familia y de pactos.

De esos acuerdos que se mantienen porque forman parte de una ética compartida. No es tanto una glorificación del crimen como un guiño a los valores del barrio, a la palabra dada y al “los míos primero”.

Para entender Omerta también hay que mirar la relación entre sus protagonistas. J Balvin y Ryan Castro han ido construyendo su vínculo artístico poco a poco.

Primero llegaron colaboraciones como Tonto o Pal Agua, temas que no solo funcionaron en plataformas, sino que compartían una narrativa visual. Y es que esta idea de familia y pactos son las que caracterizan todo el proyecto y son las que ya incluyeron en estas canciones.

También resulta interesante el momento en el que llega Omerta. Para J Balvin, supone volver a implicarse profundamente en un proyecto conceptual tras años experimentando y descansando en lo personal. Para Ryan Castro, es un paso decisivo que lo consolida junto a uno de los grandes nombres del género como socio creativo.

Lo que queda claro es que Omerta se va a convertir en la banda sonora de muchos y que, a juzgar por los avances que hemos escuchado, apunta a que llegará cargado de canciones para no dejar de reproducir durante el verano. ¿Será alguna de las de su nuevo tracklist la que marque los meses más calurosos del año?